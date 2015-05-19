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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

ولایتی با بشار اسد دیدار کرد

ولایتی با بشار اسد دیدار کرد

رسانه ها از دیدار مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل با رئیس جمهور سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از دیدار «علی اکبر ولایتی» با «بشار اسد» خبر داده است. 

این دیدار امروز سه شنبه انجام شده است. 

هنوز جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده است.

کد مطلب 2585534
عبدالحمید بیاتی

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