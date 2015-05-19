ولایتی با بشار اسد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از دیدار «علی اکبر ولایتی» با «بشار اسد» خبر داده است.

این دیدار امروز سه شنبه انجام شده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده است.