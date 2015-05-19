نظارت و بازرسی مستمر موجب کاهش فساد اداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه، ظهر سه شنبه در مراسم معارفه بازرس کل جدید استان که با حضور سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد اظهار داشت: علیرغم اینکه برخی از مدیران با تلاش خود خستگی را شرمنده کرده اند و تا ۱۸ ساعت در شبانه روز به کار و فعالیت مشغول هستند ولی سطح رضایت مندی مردم از فعالیت ها و اقدامات دستگاههای اجرایی در حد مطلوب نیست.

وی ادامه داد: دیگر زمان شعار دادن گذشته و به جای حرف زدن باید عمل کنیم و با برنامه و هدفمند برای تحقق برنامه ها گام برداریم.

این مسئول تصریح کرد: برای ارتقای رضایت مندی مردم باید برنامه ریزی و بررسی لازم را داشته باشیم که چگونه می توان این امر را عملی کرد و تبیین راه کارهای دستیابی به ارتقای میزان رضایت مندی مردم نیز بر عهده مدیران و مسئولان است.

روزبه بیان کرد: در برخی کارها مشکل ساختاری داریم که خود آنها فساد انگیز است در ساخت و سازها نیز جلوگیری و پیشگیری از تخلف ضروری است.

استاندار قزوین یادآور شد: اگر اراده کنیم تا هیچ ساختمانی بدون تخلف احداث نشود می‌توانیم از بروز بسیاری از تخلفات این حوزه و تشکیل پرونده در کمیسیون ها جلوگیری کنیم اما فرآیند دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، تجدید نظر به گونه ای است که می‌تواند فساد انگیز باشد.

روزبه با اشاره به ضرورت تشکیل شورای هماهنگی در دستگاههای نظارتی یادآور شد: این شورا می تواند با ترکیب چند هیئت مرکب از عضویت چند دستگاه مربوطه روند اجرای پروژه های مهم در استان را بازرسی و مورد بررسی قرار دهند.

استاندار قزوین گفت: ۵۰ پروژه شاخص استان می‌تواند انتخاب شده و این هیئت ها برای بازدید آنها اقدام کند و اگر تخلفی مشاهده کردند تذکر داده و با مشورت آن را اصلاح کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

این مسئول بیان کرد: یک گروه هم می‌تواند پروژه‌های شهرستانی را نظارت کند و یک هیئت رصد سازمان‌ها را برعهده گیرد و با نگاهی مشفقانه، هدایت گر و ارشادی به جای مچ گیری زمینه کاهش تخلف را فراهم کند.

وی افزود: کاهش فساد اداری به هر شکل ممکن و بالا بردن سطح رضایت مندی با بازرسی‌های مکرر و دقیق میسر خواهد شد.

روزبه یادآور شد: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و مجموعه مدیران دولتی استان وجود دارد و ارزیابی و نظارت می‌تواند با این شرایط با موفقیت همراه باشد و به عنوان یک مدل کشوری مورد توجه دیگران قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اگر نظام پیشگیری در برنامه ها وجود داشته باشد کار به موارد بعدی نخواهد کشید.

استاندار قزوین در پایان از خدمات مشایخی بازرس کل پیشین استان تقدیر و برای انصاری بازرس جدید استان آرزوی موفقیت کرد.