چرا لحن مقامات ترکیه نسبت به اسرائیل ملایم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی المانیتور در مطلبی تحت عنوان «آیا اسرائیل به ائتلاف عربستان و ترکیه خواهد پیوست؟» به دیدار ۱۴ می رهبران عرب با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید پرداخته و نوشت: کاخ سفید این رخداد را نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس معرفی کرد اما اگر آن را نشست «کشورهای نگران» می نامید دقیق تر بود، متحدینی که نگران نزدیکتر شدن دولت آمریکا به ایران در منطقه هستند.

نویسنده در ادامه می نویسد: این نشست غایبانی داشت که از نزدیکی آمریکا و ایران بسیار نگران هستند که اولین آنها اسرائیل بود بطوریکه بنیامین نتانیاهو از هر فرصتی برای ابراز نگرانی خود در خصوص تعاملات آمریکا با ایران استفاده می کند و حتی بدون رعایت شئونات دیپلماتیک هر آنچه را که از ذهنش می گذرد به زبان می آورد.

نویسنده، دیگر غایب این نشست را که نگران سیاست های آمریکا در قبال ایران است را ترکیه معرفی می کند و می نویسد، ترکیه بطور کلی بسیار نگران رویکردهای آمریکا در قبال ایران است اما مثل اسرائیل این مسئله را غیر علنی نمی کند و بر زبان نمی آورد.

نویسنده اظهارات بلنت آرنیج معاون نخست وزیر ترکیه در مورد لزوم نظارت گسترده بر فعالیت هسته ای ایران را بیانگر نگرانی دولت ترکیه از توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ خوانده و به سفر ماه گذشته اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران اشاره کرده و می نویسد: در این دیدار استقبال گرمی از اردوغان نشد و وی نتوانست در قیمت گاز از ایران تخفیف بگیرد.

در ادامه آمده است، بی نتیجه بودن سفر اردوغان به تهران که در پی تحولات یمن اتفاق افتاد موجب شد تا روابط ترکیه و عربستان سعودی که نگران گسترش نفوذ ایران در منطقه هستند نزدیکتر شود روابطی که در دوره پادشاه قبلی عربستان به خاطر حمایت های ترکیه از اخوان المسلمین مصر تیره شده بود.

همچنین در این مطلب به نقل از یک منبع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که نام وی فاش نشده آمده است که حملات اخیر به ارتفاعات جولان از طرف گروه هایی صورت گرفته است که مورد حمایت دولت بشار اسد متحد نزدیک ایران هستند.

نویسنده با اشاره به اظهارات این مقام صهیونیستی که در بخشی از اظهاراتش گفته است که تا به حال از مناطقی که تحت کنترل جبهه النصره و ارتش موسوم به ارتش آزاد سوریه می باشند حملاتی به اسرائیل صورت نگرفته است، می نویسد: هر چند این منبع به چگونگی تبادل اطلاعات بین اسرائیل و این گروه ها در سوریه اشاره ای نکرد اما تایید کرد که یک خط ارتباطی رسمی بین ترکیه و اسرائیل وجود دارد.

نویسنده در ادامه با اشاره به تلاش بسیاری از سیاستمداران رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری روابط با ترکیه علت آن را هم پوشانی منافع ژئواستراتژیک مشترک آنکارا و تل آویو در منطقه می داند.

نویسنده در پایان با اشاره به تشکیل کابینه جدید توسط نتانیاهو در سرزمین های اشغالی که دیگر در آن چهره های ضد ترکیه مثل لیبرمن حضور ندارند و همچنین با اشاره به اظهارات ملایم و غیر تهاجمی رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه در خصوص رژیم اسرائیل در جریان رقابت های انتخاباتی جاری در ترکیه زمینه را برای از سرگیری روابط دو طرف بسیار مساعد می داند.