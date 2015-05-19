شروع به کار مجمع زنان کارآفرین زنجان/سلامت زنان شاغل اولویت اول

به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان افزود: موسسه خیریه روزبه به عنوان نماد فعالیت زنان در استان فعال است و این فعالیتها باید در استان توسعه پیدا کند.

وی به اثرگذاری بانوان در فعالیت های خوشه ای اشاره کرد ادامه داد: این بانوان می توانند نقش مشورتی برای مدیران مرتبط با مسائل اجتماعی داشته باشند.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان گفت: مسائل بانوان در اولویت داری دفتر امور بانوان استانداری زنجان است و در این راستا سلامت زنان شاغل در ادارات نیز یکی از مسائل در دست پیگیری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان است.

بلوری، تدوین بانک اطلاعاتی زنان در بخشهای مختلف، تشکیل انجمن زنان فرهیخته، تشکیل شبکه زنان خیر و توسعه پارک ها و فرهنگسرای بانوان در شمالغرب زنجان را از برنامه های در دست اجرا در استان زنجان عنوان کرد.

وی افزود: تشکیل انجمن زنان سالمند استان نیز از برنامه های اولویت دار این نهاد است که در این میان از ظرفیت خیرین استفاده خواهد شد.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان، به نقش زنان در توسعه استان و کارآفرینی اشاره کرد و افزود: مقوله کارآفرینی در بعد فردی، اجتماعی و سازمانی بسیار مورد توجه است.

بلوری به طرح غربالگری زنان اشاره کردو گفت:حرکت مشترکی با امور بانوان و نهادهایی که عضو شورا هستند آغاز شده که اولین گام این طرح تست و چکاپ وضعیت سلامتی بانوان در هفته زن بود که سازمان صنعت، معدن و تجارت در این برنامه خوب عمل کرده است.

وی راه اندازی مهدکودک کارکنان عضو شورای هماهنگی در قالب زنان شاغل و عضو شورا را به عنوان یکی دیگر از مطالبات بانوان عنوان کرد و گفت: این مساله باعث کاهش استرس بانوان شاغل می شود.