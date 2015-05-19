تهران سال گذشته ۱۱۵ روز آلوده داشت/تشکیل جزایر گرمایی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری با اشاره به اینکه شهر تهران در سال گذشته ۱۱۵ روز آلوده داشته است، گفت: تغییرات آب و هوایی در شهر تهران بیش از نقاط دیگر است و آلودگی محیط زیستی ناشی از انرژی های فسیلی به مشکلی اساسی تبدیل شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۰۳ تا سال گذشته حداقل دمای تهران منفی ۱۵ درجه بوده است که به دنبال تغییرات آب و هوایی اکنون به منفی ۵ درجه رسیده است و این به معنای افزایش درجه حرارت شهر تهران است که موجب کاهش نزولات شده و دما ۲ و ۳ درجه افزایش یافته است .

شاعری از کاهش ۱۰ درصدی میزان بارش در شهر تهران خبر داد و گفت: از ۲۵۰ میلیمتر به ۲۳۲ میلی متر رسیده است

وی افزود: در حالی که آژانس بین المللی انرژی، استفاده از ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد سوخت را از انرژی تجدیدپذیر تعیین کرده است، این رقم در ایران یک صدم درصد است.

شاعری در مقایسه تامین انرژی های نو در ایران با کشور آلمان گفت: در آلمان ۶۲ هزار مگابایت برق از طریق انرژی های نو تامین می شود اما این میزان در ایران به ۴۰ تا ۵۰ مگابایت می رسد که نزدیک به صفر است . در حالی که آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده تا ۲۵ سال دیگر باید ۴۰ درصد سبد سوخت از این منبع تامین شود .

وی توجه به استفاده از انرژی های نو و کاهش مصرف انرژی های فسیلی را راه نجات محیط زیست تهران عنوان کرد و گفت: مصرف سوخت های فسیلی از فضاهای سبز جدی تر است و باید با آغاز استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداشت و برای مقابله با تغییرات آب و هوایی برنامه ریزی کرد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر در شهر تهران به تصویب رسید. این لایحه با تاکید بر ایجاد زیرساخت های تولید و استفاده از تجهیزات انرژی های پاک تاکید دارد تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل میزان مصرف انرژی در کل پارک ها و بوستان های عمومی شهر ۵ درصد کاهش یابد و حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی از طریق انرژی های نو باشد. همچنین صدور مجوز ساخت و پایان کار برای تمامی ابنیه و ساختمان های دولتی و شهرداری منوط به تامین حداقل ۱۰ درصد انرژی مورد نیاز از طریق انرژی های تجدید پدیر باشد.

به دنبال لایحه الزام شهرداری تهران به توسعه استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر پیشنهاد استفاده از شب نما در تابلوهای تبلیغاتی و ارایه تخفیف عوارض به تابلوهایی که انرژی آنها از طریق انرژی های نو تامین شود، لحاظ شد. همچنین مقرر شد هزینه مورد نیاز برای اجرای این لایحه در قانون بودجه سال آینده لحاظ شود استفاده از تکنولوژی عمومی در به کار گیری انرژی های نو و تجدید پذیر مورد توجه باشد.

این گزارش حاکی است؛ کارگروهی با حضور سه کمیته سلامت، عمران، معماری و شهرسازی تشکیل شودکه این کاررگوه شش ماه یک بار گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته در حوزه فضاهای عمومی، تاسیسات و تجهیزات شهری ارایه کند. همچنین مقرر شد حداقل ۷۰ درصد روشنایی و ۱۰۰درصد آب گرم مصرفی پارکها و بوستان های عمومی تازه تاسیس از طریق انرژی های نو تامین شود.