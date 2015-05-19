پیشرفت ساخت سكوهای فاز ۱۹ پارس جنوبی به ۷۶ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح توسعه فاز ۱۹ دارای چهار سكوی دریایی است كه سه سكوی آن در حال ساخت و یك سكوی دیگر آن از نیز با توجه به طرح توسعه فاز یك، از طریق اختصاص سكوی دوم این فاز مرزی میدان مشترك پارس جنوبی به این پروژه تامین خواهد شد.

بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، در این میان، مراحل ساخت و آماده سازی سكوی A فاز ۱۹ با پیشرفتی برابر با ۷۷ درصد و در بخش های B و C به ترتیب با ۶۳ و ۸۱ درصد پیشرفت همراه است.

طرح توسعه فاز ۱۹ هم‌اکنون در زمینه طراحی، اجرا و نصب بخش فراساحل در مقایسه با دیگر طرح‌های جدید میدان مشترک پارس جنوبی پیشتاز بوده و از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.

بر اساس این گزارش، هدف از ساخت و اجرای فاز ۱۹ پارس جنوبی ‌برداشت و تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز ترش از مخزن مشترک به وسیله ۴ سکو و انتقال آن به وسیله خطوط لوله دریایی به خشکی و تبدیل آن به ۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، ۵۵۰ تن اتان، ۲ هزار تن پروپان، یک‌هزار و ۲۰۰ تن بوتان، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد در روز است.