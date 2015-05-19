به گزارش خبرنگار مهر، حسین کشایی ظهر سه شنبه بمناسبت هفته مخابرات و ارتباطات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدنبال افتتاح سایت «اس فون» که به منظور توسعه شبکه وای فای در سطح استان افتتاح می شود شماره هشت رقمی بر روی صفحه نمایش تمام مشترکین تلفن همراه نشان داده می شود که در صورت موافقت از سوی مشترکان از این پس تمام تماس هایی که با تلفن ثابت برقرار می شود، رایگان محاسبه می شود.

وی بیان داشت: مزیت هایی که این شماره هشت رقمی ثابت دارد این است که استفاده کننده با یک بار تماس، صاحب یک شماره هشت رقمی می شود و دیگران می توانند از طریق این شماره تماس هایی مانند تماس های تلفن همراه را با این فرد برقرار کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مزیت های این شماره های هشت رقمی تعرفه مکامله کمتر از نرخ مکالمه تلفن همراه است که جزئیات یشتر در مورد این طرح در زمان افتتاح سایت «اس فون» مطرح می شود.

وی با اظهار اینکه شاید گفته شود که به راحتی با استفاده از وایبر هم می توان تماس و پیام رایگان برقرار کرد، ادامه داد: در این خصوص باید گفت که از طریق این شماره، طرف مقابل هم می تواند شماره را به نام مخاطب ذخیره و مانند شماره موبایل در هر زمان با فرد ارتباط برقرار کند.

کشایی اعلام کرد: افرادی که از طریق سایت اصفون و شبکه وای فای با هم مرتبط می شوند از تخفیفات زیادی استفاده خواهند کرد.

وی در ارتباط با حذف کد شهرستان ها گفت: با حذف کد شهرستان های اصفهان تعرفه هر دقیقه تماس با شهرستان ها که بین ۳۰ تا ۴۰ تومان محاسبه می شد به هر دقیقه سه تومان کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان اضافه کرد: این اقدام ضرر مالی بسیاری برای مخابرات به همراه داشت که قرار بود با تغییر تعرفه ها این خسارت جبران شود که هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

وی همچنین تعداد پروژه های افتتاحی حد فاصل بین دهه فجر سال گذشته تا هفته ارتباطاتت امسال را ۵۳۹ مورد خواند و بیان داشت: مبلغ کل سرمایه گذاری پروژه ها ۴۳۱ میلیون و ۲۹۴ میلیون ریال است.

کشایی همچنین به تعداد پروژه و طرح های قابل افتتاح در روز جهانی مخابرات امسال اشاره کرد و اعلام داشت: نصب و توسعه ۴۶ مرکز سوئیچ، ۱۰۳ آنتن BTS ۵۱ پروژه فیبر نوری، ۱۴۲ پروژه دیتا، ۱۹۷ سایر پروژه ها از جمله ساختمان، GSM-WLL، روستایی، رادیویی، WLL، دکل، تلفن همگانی از جمله این پروژه است.