  1. سلامت
  2. درمان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

هیئت مدیره جدید جامعه جراحان ایران معرفی شدند

هیئت مدیره جدید جامعه جراحان ایران معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره جدید جامعه جراحان ایران، انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتايج انتخابات هيئت مديره جديد جامعه جراحان ايران که در جریان برگزاری سی و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران انجام شد، به این شرح است:

ايرج فاضل، كاظم عباسيون، سياوش صحت، ابوالقاسم اباسهل، ولي اله محرابي، محمدرضا ظفر قندي، مصطفي جابر انصاري، ابوالفضل افشارفرد، محمد مهدي حفيظي، كوروش شميمي، حشمت الله كلباسي،

همچنین احمد مير و ايرج حريرچي نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

علي عبداللهي نیز بازرس جامعه جراحان ایران شد.

هيئت امناء: فرخ سعيدي، مرتضي عطري، محمد خازني فر،

اعضا هيئت مديره، منتخب انجمن هاي تخصصي: غلامعلي عكاشه، علي محمد ميرفخرائي، جوادباستار، هرمز شمس، محمدحسين بدخش، حسن رادمهر، محمدعلي زرگر شوشتري، ناصرصادقيان، محمدتقي خرسندي، حميد رحمت.

کد مطلب 2585561
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها