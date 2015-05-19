هیئت مدیره جدید جامعه جراحان ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتايج انتخابات هيئت مديره جديد جامعه جراحان ايران که در جریان برگزاری سی و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران انجام شد، به این شرح است:
ايرج فاضل، كاظم عباسيون، سياوش صحت، ابوالقاسم اباسهل، ولي اله محرابي، محمدرضا ظفر قندي، مصطفي جابر انصاري، ابوالفضل افشارفرد، محمد مهدي حفيظي، كوروش شميمي، حشمت الله كلباسي،
همچنین احمد مير و ايرج حريرچي نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
علي عبداللهي نیز بازرس جامعه جراحان ایران شد.
هيئت امناء: فرخ سعيدي، مرتضي عطري، محمد خازني فر،
اعضا هيئت مديره، منتخب انجمن هاي تخصصي: غلامعلي عكاشه، علي محمد ميرفخرائي، جوادباستار، هرمز شمس، محمدحسين بدخش، حسن رادمهر، محمدعلي زرگر شوشتري، ناصرصادقيان، محمدتقي خرسندي، حميد رحمت.
نظر شما