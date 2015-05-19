سرمایه گذاری در حوزه پژوهش کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر سه شنبه در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان با تاکید بر ضرورت بها دادن به فکر و ایده در کشور اظهار داشت: به طور حتم کشورهایی که متکی به منابع زیرزمینی مانند نفت باشند نمی توانند رشد و توسعه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت تربیت دانشجویان نخبه، نوآور و کارآفرین در کشور عنوان کرد: این در حالیست که دانشجویان و فارغ التحصیلان ما تنها به دنبال کار اداری بوده و از فکر، نوآوری و نبوغ در بین آنها خبری نیست.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید براینکه باید از پژوهش سرمایه مالی بیرون آید ادامه داد: در این استا سرمایه گذار باید به جای ورود به بخش ساختمان سازی و ... در بخش پژوهش سرمایه گذاری کند.

ستاری با تاکید بر اینکه اگر پژوهش رشد پیدا کند همه سرمایه گذاران به سمت دانشگاهها می روند و در این حوزه سرمایه گذاری می کنند گفت: همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز نباید صرفا به دنبال مقاله نویسی باشند چرا که مقاله نویسی بدون هدف پژوهشی نتیجه مطلوبی در پی نخواد داشت.

وی با بیان اینکه ما در بحث مقاله نویسی به صورت کیفی رشد داشته ایم و این در حالیست که کیفیت مقاله ها مطلوب نیست تصریح کرد: پژوهش یک کار تجاری است و دولت نباید در این زمینه سرمایه گذاری کند بلکه این شرکتهای دانش بنیان هستند که می توانند به این حوزه ورود پیدا کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه آئین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی دانشگاهها در وزارت علوم در حال اصلاح است گفت: در این راستا اعضا هیئت علمی دانشگاهها می توانند حجم بیشتری از کارشان را برای توجه به حوزه فناوری و نوآوری بگذارند و از بحث مقاله نویسی صرف خارج شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بانکها به ایده و فکر در پرداخت تسهیلات توجهی ندارند بلکه فقط به دنبال ضمانت هستند ادامه داد: این در حالیست که شرکتهای معروفی مانند اپل، مایکروسافت، برخی شرکتهای دارویی، آرایشی و بهداشتی از لحاظ فیزیکی چیزی ندارند بلکه با فکر و ایده توانسته اند به موفقیتهای زیادی دست پیدا کنند.

ستاری به ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکتهای دانش بنیان در کشور اشاره کرد و گفت: با ایجاد این صندوق قرار است که به مغز، ایده و فکر دانشگاهیان با پرداخت تسهیلات لازم بها داده شود.

وی با بیان اینکه مشکل فرهنگی از مهم ترین مشکلات حوزه اقتصاد دانش بنیان است و گفت: ایجاد اشتغال از درون دولت یک فرهنگ غلط است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاها نسبت به فارغ التحصیلان مسئول هستند عنوان کرد: دانشگاهها باید بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان آنها را حمایت کنند.

ستاری با تاکید بر اینکه درصدی از درآمدهای دانشگاهها باید از محل فروش محصولات شرکتهای دانش بنیان آنها باشد گفت: در این راستا دانشگاهها باید نسبت به تجاری سازی تولیدات خود اقدام کنند.

ستاری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه لرستان دارای پتانسیلهای فوق العاده ای است تصریح کرد: در این راستا ایجاد شرکتهای دانش بنیان در این استان می تواند آن را توانمند کند.

وی با تاکید بر اینکه خود مردم لرستان می توانند با طرح و ایده مشکلات استان خود را حل کنند گفت: مردم لرستان نباید برای رشد و توسعه استان از دولت و مسئولان انتظار داشته باشند بلکه باید خود برای توسعه لرستان اقدام کنند.