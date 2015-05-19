تمرکز ویژه برای پیشگیری از غریق در مناطق ممنوعه شنا

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی طرح دریا که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد اظهار داشت: ما هنوز روحیه ملوک الطوایفی داریم و در آستانه تابستان گوش شنوا نداریم.

وی با بیان این که وقتی بحث از سواحل مازندران می شود یک خدمات دهی ملی مطرح می شود افزود: مسئولان مازندران نیز خواستار رسیدگی سواحل بوده و تمام دغدغه آنان نیز خدمات رسانی ملی است.

رئیس سازمان ساماندهی سواحل کشور ابراز داشت : با شروع تابستان و سرازیر شدن گردشگران و مسافران به سمت سواحل حساسیت این موضوع بیشتر می شود که مسئولان نیز باید مطالبات خود را خواستار شوند.

میرباقری با بیان اینکه بازرسیها در سواحل باید نظام مند شوند افزود: تنها سه غرقی در سال گذشته در داخل طرح های دریا نشان می دهد که در داخل طرحهای دریا اتفاق خاصی نیفتاده است لذا امسال به عنوان یک کار قرار دادی باید بر روی مناطق ممنوعه و کور متمرکز شویم.

وی در خصوص بحث تبلیغات برای جلوگیری از تلفات و غرقیهای دریا و استفاده صحیح از طرحها گفت: در تهران با مدیران رسانه ها جلساتی برگزار خواهیم کرد تا در زمینه استفاده صحیح از طرحها در بین مردم فرهنگ سازی شود.

وی با بیان این که کسانی که وارد مازندران می شوند تلویزیون استانی را نمی بینند تاکید کرد : آموزشهای لازم از طریق رسانه های کشوری باید انجام شود تا قبل از حضور مسافران به استان اطلاع رسانی شده باشد.

میرباقری تصریح کرد: در استفاده از طرحهای دریا در سواحل باید به گونه ای برخورد شود که هم مسائل فرهنگی و هم شان و جایگاه مردم حفظ شود .

شایان ذکر مانور طرح ساماندهی سواحل مازندران از امروز در سواحل استان اغاز به کار کرد.