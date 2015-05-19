به گزارش خبرگزاری مهر، سيدجواد هاشمي بازيگر سينما و تلویزیون يكي از نقاط مثبت اين دوره از مسابقات بين المللي قرآن كريم را حضور ۸۵ كشور در آن خواند و اظهار داشت: هم اکنون كشورمان ميزبان اين دوره از مسابقات بين المللي قران كريم با حضور قاريان دهها كشور است و نياز است كه با كيفيت بيشتري نسبت به كشورهايي همچون مالزي و عربستان برگزار شود و حضور ۸۵ كشور در اين دوره از مسابقات مي تواند ركورد خوبي براي كشورمان باشد.

وي ادامه داد: يكي از چيزهايي كه دوست داريم به آن تاكيد ويژه كنم حواشي مسابقات و زمينه پرداختن به مباحث تحقيقاتي و پژوهشي قرآن كريم است كه باعث شناخت بيشتر قرآن كريم مي شود.

وي نظم را يكي از موارد مورد تاكيد در برگزاري مسابقات بين المللي قران كريم خواند و گفت: برقراري نظم مي تواند يكي از راه ها براي هرچه باشكوه تر برگزار شدن مسابقات بين المللي قرآن كريم باشد.

بازيگر سريال سيمرغ تاكيد كرد: اطلاع رساني برگزاري مسابقات بين المللي قرآن كريم يكي از مواردي است كه باعث مطلع شدن مردم از نحوه برگزاري اين مسابقات مي شود كه بايد بيشتر از اينها باشد؛ هرچند الان سالن برگزاري اين دوره از مسابقات مملو از جمعيت است، اما حضور بيشتر مردم براي ارتقای سطح كيفي اين مسابقات ضروري است اما در مجموع بايد گفت كه مسئولان در برگزاري اين دوره از مسابقات حق مطلب را ادا كرده اند.

هاشمي در ادامه با اشاره به سينماي قرآني و پرداختن به فيلمهاي قرآني ادامه داد: فيلمهاي قرآني به صورت وي‍‍ژه در كشورمان ساخته شده و توجه زيادي به آن مي شود اما بايد گفت كه در انتخاب بازيگران،كارگردانان و نويسندگان فيلمهاي قرآني بايد توجه ويژه اي صورت گيرد و كار را بايد به كارداني سپرد كه با هزينه اندك اثر فاخري را به مرحله نمايش در بياورد. متأسفانه مدتي است كه كمتر شاهد ساخت فيلمهاي قرآني هستيم در حالي كه قرآن مملو از سوژه ها و موضوعات جالب است كه مي تواند مورد توجه مخاطبان زيادي قرار بگيرد.

اين بازيگر سينما تاكيد كرد: نياز نيست كه در فيلمهاي قراني فقط به قصص قرآني بپردازيم و حتي آيه هايي از قرآن كريم هم مي تواند موضوعات زيادي را پيش روي ما بگذارد و بتوانيم طبق آن فيلم بسازيم. همه سريالهاي قرآني ساخته شده در كشورمان را مي پسندم اما معتقدم كه كارگردان هاي بهتري هم هستند كه مي توانند آثار قرآني مطلوبي را تحويل سينما دهند.

بازيگر سريال اخراجي ها تصریح كرد: خودم يك سناريويي راجع به برخي آيه هاي قرآني نوشته بودم كه هرگز نتوانستم آنرا به مرحله ساخت و تصويربرداري برسانم و اميدوارم در آينده با حمايت مسئولان آنرا به مرحله تصويربرداري برسانم.

هاشمي در پايان افزود: هميشه سعي كرده ام كه در زندگي خصوصي ام از قران پيروي كنم چرا كه در يك خانواده مذهبي به دنيا آمده ام اما اعتراف مي كنم كه در ماه هاي رمضان بيشتر آيات قرآن را قرائت مي كنم و اميدوارم در ماه هاي ديگر سال هم سعادت بيشتري براي قرائت آيه هاي اين كتاب هدايت داشته باشم.