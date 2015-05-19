نگاه جمهوری اسلامی ایران به اقلیت های دینی زیباست

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه پاتریارک مارلوئیس رافائل ساکو در جریان مراسم ادای احترام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام راحل با ابراز خرسندی از سفر به ایران اظهار داشت: ایران مرکز گفتگوی ادیان است به طوری که تمامی مردم از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار هستند.

رهبر آشوریان کلدانیان کاتولیک جهان افزود: امروز در ایران مردم با صمیمت و صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می کنند و این موضوع یکی از ویژگی های مهم این کشور محسوب می شود.

وی با تأکید بر این موضوع که بین دین اسلام و مسیحیت اشتراکاتی وجود دارد ادامه داد: نگاه اسلام به اقلیت های دینی بسیار قابل توجه است به طوری که امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نگاه زیبایی به مسیحیت و اقلیت های دینی دارد.

رافائل ساکو اضافه کرد: بین ما و مسلمانان اشتراکات بسیاری وجود دارد به طوری که هر دو به یک خدای واحد و به روز معادو قیامت اعتقاد داریم و با توجه به اینکه ایران به اقلیت ها و اقوام مختلف دینی و مذهبی با دید احترام می نگرد ما از زندگی پیروان خود در این کشور احساس غرور و افتخار می کنیم.

رهبر آشوریان کلدانیان کاتولیک جهان تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی و ایران نسبت به این کشور تبلیغات منفی به راه انداخته اند اما ما شاهد برخورد مردم و مسئولان این کشور با اقلیت های قومی و مذهبی هستیم به همین خاطر روحانیون مسیحی بارها نسبت به خنثی سازی توطئه های دشمنان اقدام کرده اند.

گفتنی است روز سه شنبه پاتریارک مارلوئیس رافائل ساکو، رهبر آشوریان کلدانیان کاتولیک جهان که به منظور دیدار با جامعه آشوریان به ایران سفر کرده است با حضور در حرم مطهر امام راحل بنسبت به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

پاتریارک مارلوئیس رافائل ساکو، رهبر آشوریان کلدانیان کاتولیک جهان در سفر یک هفته ای خود به ایران با برخی مسئولان کشور نظیر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، علی یونسی دستیار رییس جمهور دیدار کرده و با جامعه آشوریان ایران به گفتگو می نشیند