جزئیات نشست جدید شورای اقتصاد/ گزارش وزیر جهاد به جهانگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به پیگیری مجدانه دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت به توافق هسته ای دست پیدا کند یا نکند، در هر صورت اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ادامه خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: عده ای سعی داشتند اینگونه القاء کنند که دولت با سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی شعاری برخورد می‌کند اما دولت با تشکیل جلسات متعدد و با برنامه ریزی علمی، برای عملیاتی کردن هر یک از سیاست های کلی برنامه‌های عملیاتی ترسیم کرده و هم‌ اکنون این برنامه ها در حال اجراست.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح اقدامات اجرایی صورت گرفته بر مبنای برنامه های عملیاتی مصوب پرداخت.

حجتی؛ وزیر کشاورزی با اشاره به تکالیف وزارت جهاد مندرج در سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقدامات انجام شده برای اجرای هر یک از این تکالیف را تشریح و توضیحاتی در خصوص دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای این برنامه ها ارائه کرد که مهم ترین آنها بدین شرح است:

• کاهش تراز منفی تجاری غذایی کشور از ۸ میلیارد دلار به ۵.۴ میلیارد دلار

• افزایش ارزش صادرات مواد غذایی به میزان ۲۷ درصد

• کاهش ارزش واردات موادغذایی به میزان ۹ درصد

• افزایش ذخائر استراتژیک محصولات راهبردی

• افزایش خرید محصول گندم از مردم از ۴.۸ میلیون تن به ۶.۷ میلیون تن

• سرعت بخشیدن به اجرای سیستم‌‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری آب

• طراحی زنجیره تأمین به منظور پایداری و تنظیم بازار محصولات اساسی و حمایت از تولیدکنندگان

• مبارزه و مهار آفات و بیماریهای فراگیر جنگلهای غرب و شمال کشور

• رشد تولید ۶.۶ درصد در محصولات زراعی، شیلات، دام و طیور

• رشد بخش زراعت معادل ۸.۲ درصد

• رشد بخش باغبانی معادل ۳.۱ درصد

• رشد ۵ درصدی تولید گل و گیاهان زینتی

• رشد بخش شیلات و آبزیان معادل ۷.۸ درصد

• رشد بخش دام و طیور معادل ۴.۹ درصد

• اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۵۰۰ هزار هکتار

• بهسازی جنگل های غرب با مشارکت مردم در سطح ۲۶ هزار هکتار با تامین ۷۰۰ هزار نهال

• تولید ۳۴ میلیون اصله نهال با مشارکت مردم به منظور گسترش پوشش گیاهی

• توسعه جنگل کاری و اجرای عملیات اصلاح و احیاء مراتع

• تهیه طرح های توسعه گیاهان دارویی و محصولات فرعی مرتعی

• تثبیت مالکیت دولت در سطح یک میلیون هکتار در اراضی ملی

• رفع تجاوز و خلع ید از متصرفان اراضی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار

• ممیزی و اصلاح مراتع در سطح ۷۰۰ هزار هکتار

وزیر جهاد کشاورزی سپس به مهمترین تنگناها و چالش‌های پیش‌روی اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی اشاره و پیشنهادات و راهکارهایی برای مقابله با این تنگناها ارائه کرد.

در ادامه این نشست برخی درخواست‌های وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو و جهاد کشاورزی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات این درخواست‌ها، تصمیمات لازم اتخاذ شد.