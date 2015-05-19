روابط عمومی تلاش دارد ارتباط مردم و دستگاه ها را هماهنگ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز و در سومین روز گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی دومین مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سید حسین هاشمی استاندار تهران و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید، تقدیر ویژه مدیر روابط عمومی برتر دستگاههای اجرایی استان از سوی استاندار تهران به امین افتخار مشاور مدیرکل و مدیر روابط عومی حفاظت محیط زیست استان تهران رسید.

استاندار تهران در این مراسم گفت:‌ روابط عمومي با حركتي نظام مند و هدفمند و با نگاه به آينده تلاش دارد ارتباط مردم و دستگاه ها را هماهنگ كند.

هاشمي با اشاره به پيشرفت تكنولوژي در برقراري ارتباطات گفت: تلفن همراه به عنوان يك ابزار ارتباطي در فناوري در حال حاضر همه زندگي شخصي،اجتماع و كاري افراد جامعه را در برگرفته است و اين نقش در آينده همه شئونات زندگي ما را احاطه مي كند.

وي با بيان اينكه دنياي امروز ما از "هاي تك" به فراتكنولوژي رسيده است گفت:‌در دنياي فراتكنولوژي به جاي توليدات فيزيكي، ذهن ها نقش اول را ايفا مي كنند.

هاشمي ادامه داد:‌ در دنيايي كه يك خبر كوچك در يك نقطه از دنيا به سراسر جهان مي رسد نمي توانيم با اين سرعت همراه نباشيم و بايد براي استفاده از فاي تكنولوژي با پيشرفت ها همراهي كنيم.

استاندار تهران گفت:‌در شرايط امروز روابط عمومي ها فعاليت مجموعه ها را با صداقت منعكس مي كنند و در حال حاضر با ورود به يك سايت مي توان اطلاعات كلي يك دستگاه را در اختيار گرفت.

رئيس شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان تهران داشتن انگيزه و تخصص را يكي از اصول برشمرد و گفت:‌ در سال ۶۴ كه در وزارت خارجه مشغول بودم آقاي ولايتي پيشنهاد داد تا سفير يكي از كشورها باشم در آن شرايط عنوان كردم كسي كه مي خواهد در سيستم امنيتي فعاليت كند بايد شم امنيتي داشته باشد.

وي ادامه داد:‌ در حوزه روابط عمومي نيز با همه تلاش هايي كه فعالا اين بخش دارند لازم است افراد آن ملبس به دانش روابط عمومي و داراي انگيزه در روابط عمومي باشند.

هاشمي گفت:‌يكي از اهداف اصلي در دولت تدبير و اميد ارتباط سازنده و مستقيم همراه با صداقت بين دولت و مردم است كه روابط عمومي ها نقش مهمي در اين عرصه به عهده دارند.

استاندار تهران با بيان اينكه طبق بررسي ها سه عنصر غذا،امنيت و اعتماد شاخص هاي يك مدير موفق را نشان مي دهد گفت: موضوع اعتماد يكي از محورهاي اساسي در مديريت است و روابط عمومي ها كه منعكس كننده واقعيت هاي يك مجموعه هستند بايد در جلب اعتماد مردم به دستگاه مربوط فعال باشند.

هاشمي با اشاره به سخنان رئيس جمهور مبني براينكه نبايد دو يا سه نفر مسئول انعكاس عملكرد دولت به مردم باشند گفت:‌ روابط عمومي هر دستگاه كه اطلاعات كلي و جامع دستگاه را در اختيار دارد مي تواند اين مسئوليت را به خوبي ايفا كند.

وي تاكيد كرد: در دنياي ديجيتال امروز كه نقش اول را رسانه ها به عهده دارند بايد نگاه ويژه اي به روابط عمومي ها داشته باشيم.

استاندار تهران ادامه داد:‌ بايد بپذيريم كه در خدمت رساني يك خانواده هستيم و سپس با همراهي دستگاه هاي مختلف وظيفه ذاتي خود را در دولت تدبير واميد با همكاري روابط عمومي ها در امر اطلاع رساني انجام دهيم.