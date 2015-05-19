۶۰۹ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت امنیتی در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش وقوع جرایم و همچنین افزایش کشفیات جرایم را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و به دستاوردهای خوبی دست یافته‌ایم.

وی مقابله با جرایم خشن را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در استان بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: کاهش میزان وقوع جرایم خشن یکی از دستاوردهای مهم استان بوشهر در سال گذشته بود و امسال نیز شاهد استمرار روند کاهشی جرایم خشن در استان هستیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: مقابله با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و طرح‌های بسیار خوبی در این زمینه اجرا شده است و فضا را برای قاچاقچیان ناامن کرده‌ایم.

وی از اجرای ۱۵۶ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: از خروجی‌های طرح ارتقای اجتماعی می‌توان به مبارزه جدی با خرده‌فروشان و جمع آوری معتادان تابلو اشاره کرد.

عباس‌زاده از انهدام ۱۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد و افزود: تاکنون ۱۹ خودرو نیز در راستای مقابله با مواد مخدر در استان بوشهر توقیف شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با سوداگران مواد مخدر در استان بوشهر استفاده خواهیم کرد و فضا را برای قاچاقچیان نا امن خواهیم کرد.