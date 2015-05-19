بازتاب تیتر روزنامه ایرانی در سایت عربستانی/ ذبح الهلال حلال است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی و در دیدار رفت مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می‌روند که این مسابقه هنوز تحت تاثیر اتفاقات بازی با النصر قرار دارد.

در حالی که سایت‌های خبری عربستان از این مسابقه به عنوان فرصتی برای گرفتن انتقام النصر یاد کرده‌اند، روزنامه پیروزی که نزدیک به باشگاه پرسپولیس است، با تیتر «قربانی کردن الهلال امشب حلال است» به استقبال این مسابقه رفته. تیتری که در یکی از سایت‌های خبری عربستان بازتاب داشته است.

این سایت نوشت: «الهلال در تهران تهدید به ذبح شد! روزنامه پیروزی ایران با تیتر ذبح الهلال، حلال است، اقدامی متعارض با روح ورزش انجام داده است!»

به نظر می‌رسد مسئولان باشگاه الهلال از همین حالا به دنبال بهانه‌گیری برای توجیه نتیجه این مسابقه هستند.