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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

حجت الاسلام غلامی خبر داد:

برگزاری کارگاه پیشگیری از مواد مخدر توسط تبلیغات اسلامی لرستان

برگزاری کارگاه پیشگیری از مواد مخدر توسط تبلیغات اسلامی لرستان

خرم آباد - معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر از سوی این اداره کل خبر داد.

حجت الاسلام احمدرضا غلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه در راستای آشنایی هرچه بیشتر مجموعه فعال در حوزه کانون مداحان شهرستان خرم آباد با معضل اجتماعی اعتیاد و ارائه راهکار، بحث و تبادل نظر در این مسیر طی امروز سه شنبه برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شده است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه این کارگاه یک روزه بوده است عنوان کرد: حدود ۸۰ نفر از مداحان فعال خانم و آقا از شهرستان خرم آباد در این کارگاه شرکت کردند.

حجت الاسلام غلامی ادامه داد: در این کارگاه ابتدا اساتید از نظر سبک زندگی اسلامی توضیحاتی را در راستای آشنایی با معضل خانمان سوز اعتیاد داده چرا که ما معتقدیم قبل از اینکه به طور عملی ورود پیدا کنیم باید در جامعه فرهنگ سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید در جامعه امروز ضمن معرفی آسیب ها، طرح راهکار و پیشنهاد کنیم تصریح کرد: با این کار می توانیم به طور عملی در این حوزه نسبت به پایین بودن تقاضا و فرهنگ مقابله عامه مردم با این معضل اجتماعی به آن جایگاه مدنظر برسیم.

وی افزود: در این کارگاه مداحان نیز نظرات خود را ارائه داده چرا که آنها در جامعه حاضرند و فعالیت دارند و با آسیب ها آشنایی بیشتری دارند.

کد مطلب 2585587

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