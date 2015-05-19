به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروه ضدجنگ «کدپینک» اعلام کرد مردم آمریکا از دروغ پراکنی های رسانه های اصلی آمریکا در پوشش اخبار عراق و ایران به ستوه آمده اند.

«الی مک کرکن» سخنگوی این گروه فعال ضدجنگ در آمریکا امروز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: بر اساس نظر سنجی اخیر ۶۰% از شهروندان آمریکا و اروپا برای دریافت اخبار جهان به ویژه خبرهای مربوط به ایران و عراق به دنبال جایگزین هایی برای رسانه های آمریکایی هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: مردم به دنبال بیش از یک دهه اخبار کذب از سوی رسانه های آمریکایی درباره عراق، اکنون دروغ های جدیدی را درباره ایران می شنوند و لذا دیگر مایل به استفاده از این رسانه ها نیستند.

پوشش رسانه های غربی عمده از تحولات عراق تردیدها درباره علت آغاز تهاجم آمریکا علیه این کشور را افزایش داد. شبکه های تلویزیونی معروف در آمریکا به بنگاه های شایعه پراکنی دستگاه های دولتی این کشور درباره مخفیگاه های سلاح های کشتارجمعی در عراق تبدیل شدند.

اکنون نیز این شبکه ها با ادامه همان سیاست درباره ایران خبرهای نادرستی را پخش می کنند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۳ کارشناسان مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه مریلند با انتشار گزارشی از پخش گسترده خبرهای ناصحیح درباره فعالیت های هسته ای ایران با استفاده از «واژگان بسیار مبهم و دوپهلو» و خودداری از بهره گیری از منابع اطلاعاتی موثق پرده برداشت. این امر باعث ایجاد شبهات زیادی در این خصوص در میان مردم آمریکا شده بود.

مک کرکن در ادامه ابراز امیدواری کرد با بیداری افکار عمومی به ویژه در آمریکا مردم بیش از پیش به دنبال رسانه های جایگزین باشند تا بتوانند خبرهای ایران را به درستی و دور از هرگونه تحریف دریافت کنند.