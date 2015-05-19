بازرسان دستگاه های نظارتی باید هوشمند وهدفمند حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر سه شنبه در مراسم معارفه بازرس کل استان قزوین گفت: دستگاه قضایی و بازرسی و سایر سازمانهای زیرمجموعه باید از تشکیلاتی منسجم و هوشمند برخوردار باشد تا بتواند به اهدافش دست یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اداره بازرسی در خصوص حسن انجام امور در دستگاههای اجرایی نقش نظارتی دارد و باید به این وظیفه به نحو مطلوبی عمل کند.

انصاری بیان کرد: سازمان بازرسی باید دارای اقتدار لازم برای پاسخگویی به مطالبات مردم باشد و با هوشمندی مسائل را رصد کرده و جوابگوی مردم باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اگر با برنامه و هدفمند حرکت کنیم می توان امیدوار بود به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

وی از مشایخی به عنوان مدیری با تجربه یاد کرد و اظهارداشت: امروز که با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار شده از توانمندی ایشان در مسئولیتی سنگین تر در مرکز استفاده شود ما نیز خوشحالیم و برای این مدیر با تجربه آرزوی موفقیت داریم و امیدواری جناب آقای انصاری که پیش از این در لرستان مسئولیت داشتند بتوانند در استان قزوین هم موفق عمل کنند.

در این مراسم ضمن تقدیر از احمد رضا مشایخی بازرس سابق، علیرضا انصاری به عنوان بازرس کل استان قزوین معرفی شد.