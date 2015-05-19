۳۰ درصد ساخت و سازهای آموزش و پرورش توسط خیران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر سه شنبه در هفدهمین همایش خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی اظهارکرد: آموزش و پرورش امروز بیشتر از هر چیزی به مشارکت مردم نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست، بیان کرد: ما در آموزش و پرورش مصرف نمی کنیم بلکه تولید می کنیم و بزرگترین تولید نیز مربوط به ما آموزش و پرورشیان است.

تخصیص ۱۳۵۰ میلیارد تومان به طرح رتبه بندی معلمان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: دولت یازدهم نخستین دولت است که خارج از بودجه آموزش و پرورش، بالغ بر یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان را برای طرح طبقه بندی معلمان، قبل از تصویب تامین اعتبار کرد.

کفاش از تخصیص ۱۱۲ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در سال گذشته خبرداد و افزود: باید یک تغییر و تحول جدی در آموزش و پرروش صورت بگیرد و در این راستا دولت آنگونه که باید کار خود را انجام داده است.

وی به جشنواره خیرین مدرسه ساز اشاره کرد و گفت: این جشنواره بهانه ای است که بوسه بر دست خیرانی بزنیم که زمینه تحصیل دیگران را بر آسایش خود مقدم شماردند و از بهترین های زندگی خود گذشتند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از خراسان جنوبی به عنوان استانی فرهنگی با مفاخر و بزرگان زیاد در طول تاریخ یاد کرد و گفت: شما بزرگان زیادی در استان پرورش داده و تقدیم به کشور کرده اید و اگر می خواهید به صورت مجدد چهره هایی بزرگتر از این ها پرورش یابد، باید فعالتر کار شود.

کفاش با بیان اینکه آینده از آن کودکان و فرزنان ما است، اضافه کرد: هر کدام از این ها قادرند کشوری به بزرگی ایران را اداره کنند و شما آن ها را کوچک تصور نکنید.

لزوم تغییر نوع نگاه به آموزش و پرورش

وی بر لزوم تغییر نوع نگاه به آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: امروز مفهوم مدرسه تغییر پیدا کرده و عرصه آموزش و پرورش به اندازه یک کلاس درس نیست بلکه امروز عرصه ای به وسعت جهان است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اضاف کرد: جهان امروز تاثیر پرورشی را فقط در کلاس درس نمی بیند چراکه ممکن است در یکی فضای بیرونی تکانی در یک فرزند ایجاد شود که یک عمر او را کفایت کند.

کفاش با بیان اینکه آموزش و پرورش باید از متخصصین در امر مدرسه سازی استفاده کند، بیان کرد: جایی که دانش آموز نباشد مدرسه نیازی نیست و لذا مرجعیت تخصصی آموزش و پرورش و سازمان نوسازی در تعیین مصداق کمک کنند تا کار خیران خروجی خوبی داشته باشد.

به گفته وی بر اساس آمار بین ۲۵ تا ۳۰ درصد ساخت و ساز ها در حوزه آموزش و پرورش مربوط به خیران بوده و ۷۰ درصد آن توسط دولت انجام می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تلاش می کنیم این عدد به عکس می شود، یعنی روزی آموزش و پرورش پول خود را به سمت کیفیت و نرم افزار بیاورد و ساختمان را به خیران بسپارد.

کفاش با تاکید بر فرهنگ سازی برای مشارکت در امر مدرسه سازی، بیان داشت: مدرسه سازی و حرکت در مسیر آموزش و پرورش برای اموات صدقه جاریه است و این نیاز به فرهنگ سازی و گفتگو دارد.

وی با بیان اینکه معنای مشارکت یک کار فرهنگی بزرگ است؛ عنوان داشت: خیران زرنگ ترین و باهوش ترین آدم ها هستند چراکه می دانند با چه کسی معامله کنند و می دانند با کار فرهنگی نام خودش را جاودانه نگه می دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: این درد بزرگی است که دانش آموزی به دلیل نداشتن از تحصیل باز بماند و در صورت بروز این چنین اتفاقی تمام مردم استان مسئول هستند.