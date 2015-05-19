به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات طلاب سطوح عالی حوزه‌های علمیه استان قم از ۱۱ تا ۲۵ خرداد ماه برگزار می‌شود و طلاب علوم دینی تا ۵ خرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت معاونت آموزش حوزه علمیه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

‌معاونت آموزش حوزه از طلاب علوم دینی خواست که چنانچه تاكنون كارت خود را دریافت نكرده‌اند، در اسرع وقت به سامانه نجما و یا به حیاط دارالشفاء، جنب دفاتر شهریه، واحد صدور كارت هوشمند مراجعه کنند.

طلاب علوم دینی در هنگام ثبت نام باید به ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه و نكات مندرج در برنامه نرم افزار مربوط به مراحل ثبت نام از قبیل انتخاب درس، مكان تحصیل، نوع طرح (قدیم و جدید)، ساعت، تاریخ و مكان امتحان و... توجه کنند تا برای انتخاب دروس امتحانی و ثبت حضور و غیاب و نیز اعلام نمره با مشكل مواجه نشوند.

طلاب در هر سال تحصیلی می‌توانند از طریق سایت معاونت آموزش، حداكثر تا ۶۴۰ ساعت درس (اعم از نیم سال اول و دوم )، مشروط به اینكه نواقص خود را از پایه پایین به بالا تكمیل کنند، درس انتخاب كنند.

مكان برگزاری امتحانات طلاب نیمسال اول در دو حوزه امتحانی مسجد حضرت زینب(س) واقع در شهرك‌پردیسان و سالن اجتماعات مدرسه مباركه فیضیه خواهد بود.

طلاب نیمسال دوم نیز باید برای شرکت در امتحان به حوزه‌های امتحانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) واقع در بلوار جمهوری، سالن اجتماعات فیضیه، مسجد حضرت زینب(س) واقع در شهرك پردیسان، مدرسه علمیه الهادی(ع) واقع در میدان الهادی و ورزشگاه شهدای روحانی واقع در شهرك مهدیه مراجعه کنند.

نتیجه امتحانات نیز از ۲۰ تیر ماه به بعد از طریق سایت معاونت آموزش حوزه علمیه اعلام خواهد شد.

حد نصاب نمره تجدیدنظر برای افرادی كه حداقل نمره قبولی آنان ۱۲ است، بین ۹ تا ۱۴ و افرادی كه حداقل نمره قبولی آنان ۱۶ می‌باشد بین ۹ تا ۱۶ است.

مدت زمان پاسخگویی به دروس فقه، اصول و فلسفه ۹۰ دقیقه و سایر دروس ۶۰ دقیقه است.

طلاب علوم دینی برای دریافت پاسخ سئوالات خود می‌‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۳۷۷۴۰۹۷۱ داخلی۱۰۷ و ۳۰۰ تماس بگیرند.