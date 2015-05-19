برنامه وزارت بهداشت برای آموزش معیار همسرگزینی/ ترویج ازدواج سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گلایل اردلان در نشست خبری هفته سلامت جوانان، با بیان اینکه ۴۹.۹ درصد زنان و ۵۰.۴ درصد آقایان در کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند، گفت: ۷۱.۴ درصد جوانان نیز در شهر زندگی می کنند و این نشان می دهد که اغلب جوانان شهرنشین هستند.

رئیس اداره جوانان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۴۰.۸ درصد آقایان و ۵۹.۲ درصد زنان در این گروه سنی اضافه وزن دارند، افزود: تغییر در سبک زندگی و تغذیه سالم از اولویت های لازم در برنامه های سلامت جوانان است.

وی ضمن اشاره به افزایش میانگین سن ازدواج، افزود: در حال حاضر میانگین سن ازدواج در مردان بین ۲۷ تا ۳۰ سال و در زنان ۲۳ تا ۲۴ سال است.

اردلان در ادامه با اشاره به یکی از بندهای سیاست های ابلاغی جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج سالم، گفت: برنامه هایی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و رفتارهای مخاطره آمیز در میان جوان در اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت دنبال می شود.

وی آموزش معیار همسرگزینی عقلایی را یکی از برنامه های این اداره در راستای ترویج ازدواج سالم بیان کرد و گفت: یکی از راهکارها در این راستا توانمند کردن مسئولین و جوانان در قالب گروه هدف ما که ۲۰۰ هزار دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی است.

رئیس اداره جوانان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار بروشور در خصوص ازدواج سالم طراحی و توزیع شده است، افزود: همچنین استفاده از اساتید روانشناس، مشاورین سلامت خانواده در ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی از دیگر برنامه ها در راستای ترویج ازدواج سالم است.

اردلان در ادامه از تهیه پیش نویس سند سلامت جوانان خبر داد و گفت: این سند شامل سلامت باروری و ازدواج، سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت سوانح و حوادث، نظام ارائه خدمات، ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از اعتیاد است که توسط وزارت ورزش و جوانان بررسی خواهد شد.