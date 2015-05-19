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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

ادامه تنش‌ها میان قطر و امارات؛

۵ افسر امنیتی قطر در امارات به زندان محکوم شدند

۵ افسر امنیتی قطر در امارات به زندان محکوم شدند

دادگاه عالی نظامی امارات طی حکمی، چهار افسر امنیتی قطر را به دلیل «اهانت به سران دولت» امارات به حبس ابد و یک نفر دیگر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه عالی نظامی امارات طی حکمی، ۵ افسر امنیتی قطر را به زندان محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، جرم این افراد، «اهانت به سران» کشور امارات اعلام شده است.

چهار نفر از این افراد به حبس ابد و پرداخت غرامت مالی محکوم شدند، این در حالی است که یکی از آنها نیز به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه مالی محکوم شد.

بر اساس اعلام رسانه های اماراتی، این پنج افسر قطری اقدام به انتشار اطلاعات نادرست از سران دولت این کشور و همچنین کشیدن کاریکاتورهای موهن علیه آنها مبادرت کرده بودند.

صدور این حکم علیه اتباع قطری در امارات به دنبال بروز تنش های گسترده در روابط میان دو کشور در پی اختلاف مواضع آنها در قبال تحولات کشورهای عربی از جمله تحولات مصر و مسأله اخوان المسلمین اتفاق افتاد. امارات در سال ۲۰۱۴ نیز سفیر خود از دوحه را فراخوانده بود.

کد مطلب 2585614

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