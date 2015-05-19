۳ جی در تمام شهرهای استان سمنان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا عرب هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت مخابرات استان سمنان، از سمنان به عنوان یکی از استان های پیشرو در حوزه مخابرات و آی تی یاد کرد و با اشاره به پوشش بالای ارتباطات سیار در این استان افزود: با ۹۰ هزار سیم کارت تلفن همراه که امسال به مشترکان واگذار شده ضریب نفوذ تلفن همراه در استان به ۱۰۳ درصد رسید که این مهم استان را از نظر نفوذ تلفن همراه در رتبه دوم کشور قرار داده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۳۱۴ هزار شماره تلفن ثابت و بالغ بر ۶۷۳ هزار تلفن همراه در این استان وجود دارد گفت: سمنان از نظر تلفن ثابت در رتبه سوم کشور و در تلفن همراه نیز در رتبه دوم قرار دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان با اشاره به اینکه ۶۷۳ هزار و ۳۶۸ مشترک تلفن همراه در استان وجود دارد اظهار داشت: در این قسمت نیز با ضریب نفوذ ۱۰۳.۳، رتبه دوم کشوری را داریم.

عرب هاشمی همچنین تعداد مشترکان ثابت در استان سمنان را ۳۱۴ هزار و ۶۸۸ ذکر کرد و گفت: در این قسمت هم با ضریب نفوذ ۴۷.۷، در رتبه سوم کشوری هستیم.

وی دسترسی ۵۳ هزار و ۹۹۳ خانوار استان سمنان از اینترنت مخابرات، دسترسی ۲۱۵ روستای این استان به اینترنت را یاد آور شد و گفت: این استان به همراه تهران رتبه اول کشوری را در این زمینه دارد.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون واگذاری بیش از ۱۸ هزار خط اینترنت پرسرعت به خانوارها، ۹۰ هزار سیمکارت اعتباری و دائمی اپراتور اول به مردم استان سمنان و ۱۱ هزار خط تلفن ثابت در این استان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان، در خصوص پیامک های تبلیغاتی نیز گفت: این پیامک ها شامل دو گروه پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده هستند.

وی تصریح کرد: مشترکان برای قطع شدن ارسال پیامک های تبلیغاتی به تلفن همراه خود عدد یک را به سرشماره ۸۹۹۹ ارسال کنند و برای قطع شدن پیام های ارزش افزوده، واژه OFF در زبان انگلیسی و واژه خاموش در زبان فارسی را به سرشماره ارسال کننده پیامک ارزش افزوده ارسال کنند.

به گفته عرب هاشمی میزان رضایتمندی مردم استان سمنان از خدمات اینترنت پرسرعت مخابرات ۸۷ درصد، خدمات تلفن ثابت ۸۵ و دیتای تجاری ۴۴ درصد است.