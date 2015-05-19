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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۵۵

«کالبد اثیری» در معرض دید عموم قرار می‌گیرد

«کالبد اثیری» در معرض دید عموم قرار می‌گیرد

نمایشگاه عکسی با عنوان «کالبد اثیری» از اول خرداد ماه در گالری آتبین در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر تقی‌پور دومین نمایشگاه انفرادی خود را با عنوان «کالبد اثیری» با نگاهی به شهر به مدت دوازده روز برپا می‌کند.

تقی‌پور فارغ‌التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه هنر است که سال ۱۳۸۹ اولین نمایشگاه انفرادی‌اش را با نام «حزب آب» در فرهنگسرای پایداری برگزار کرده است. شرکت در دو دوره فستیوال پرتره‌سازی، اکسپوی عکس صبا، جشن عکس دانشگاه هنر و نمایشگاه‌های گروهی مختلف کارنامه‌ این هنرمند عکاس را رقم می‌زند.

در نمایشگاه «کالبد اثیری» شهر، انسان و  مفهوم درهم‌آمیختگی آنها به نمایش در می آید. عکس‌‌های این نمایشگاه که با تکنیک سوپرایمپوز خلق شده‌اند شهر را به عنوان یک متن اساس کار خود قرار داده‌اند و فضای متعلق به خودشان را درون جغرافیای درهم ریخته شهر به تصویر می کشند.

این نمایشگاه از اول تا دوازدهم خردادماه در گالری آتبین به نشانی خيابان ولی عصر، قبل از چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پلاک ۴۲ دایر است.​

کد مطلب 2585622
آروین موذن زاده

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