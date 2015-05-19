به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال نفت ایران با الاهلی عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تیم الاهلی را آنالیز کرده‌ و سعی کردیم شناخت کاملی از این تیم داشته باشیم. تیم آنالیزمان را دو قسمت کردیم. هم باید تیم‌های لیگ برتری را کنترل می‌کردیم و هم لیگ قهرمانان آسیا را.

وی افزود: تا آخرین لحظه در لیگ برتر شانس قهرمانی داشتیم. در آسیا هم به مرحله بعدی صعود کردیم و هدف‌مان این است که بتوانیم از این مرحله صعود کرده و به جمع ۸ تیم برتر آسیا برسیم. الاهلی را کامل می‌شناسیم. آنها توانمند و قوی هستند.

سرمربی تیم فوتبال نفت ایران تاکید کرد: تمام تلاشمان این است که در این بازی گل نخوریم و با گل زده تیم عربستانی را بدرقه کنیم. اگر گل بزنیم بیشتر راضی می‌شویم. تنها خواسته‌ام این است که هواداران استقلال و پرسپولیس ما را کمک کنند. نفت الان نفت ایران است نه نفت تهران. کلمه نفت پشت پرچم گم می‌شود و امیدوارم هواداران ما را تنها نگذارند. ۵ تا ۱۰ هزار نفر در این بازی برای ما حکم ۵۰ هزار نفر را دارد.

وی در ادامه با اشاره به اتفاقات دیدار تراکتورسازی با نفت تهران، اظهار کرد: اگر تراکتورسازی در ۶ دقیقه پایانی حمله می کرد ما می‌توانستیم به گل چهارم هم برسیم.

منصوریان با ابراز گلایه از آنچه که در برنامه دوشنبه شب نود گذشت، یادآور شد: در این برنامه از همه چیز صحبت شد، جز حق ضایع شده تیم نفت. همچنین باید از مردم آذربایجان به خاطر این اتفاقات و لطمه خوردن شان‌شان عذرخواهی می‌کردند و به سپاهان هم احترام می‌گذاشتند که به عنوان قهرمانی رسید. البته ما راه قهرمانی سپاهان را هموار کردیم.

وی ادامه داد: ما باید از حق بازیکنان جوان خودمان دفاع کنیم. اگر خودم ۴-۳ سال عقب می‌رفتم، می‌توانستم برای تیم نفت بازی کنم ولی همانطور که شاهد بودید در لحظه آخر قهرمانی را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت ایران با بیان اینکه نگاه‌ها به نفت در آسیا باید ملی باشد، یادآور شد: در بازی ما مقابل الاهلی عربستان، پرچم کشورمان دست راست‌مان است و با تمام وجود مبارزه می‌کنیم که نماینده شایسته‌ای برای ایران باشیم.

وی با بیان اینکه تیمش مقابل الشباب عربستان تجربه خوبی به دست آورده، یادآور شد: باشگاه الشباب در بازی آخر مرحله گروهی کاری کرد که ما به این مرحله برسیم. از باشگاه خواستم تا نامه تقدیرآمیزی برای باشگاه الشباب بفرستد که در مسابقه آخر خود مردانه بازی کردند و کمک کردند به مرحله بعد صعود کنیم.

منصوریان مجددا به اتفاقات دیدار تراکتورسازی با نفت تهران اشاره کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا نتیجه آن بازی در روحیه شما تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟، تصریح کرد: ما تضعیف روحیه نشدیم و تا روز آخر با باشگاه‌های دیگر دست و پنجه نرم کردیم. جو ورزشگاه تبریز مثل بازی لیورپول با دورتموند بود و ناخواسته تمام موهای بدن آدم حرکت می کرد!

وی در پایان گفت: وقتی ما توانستیم ۲ گل خورده در بازی با تراکتور را جبران کنیم چرا باید تضعیف روحیه شویم؟ بازیکنان من مثل ماشین خردکن عمل می‌کنند و هر کسی که جلوی آنها قرار بگیرد را خرد می‌کنند.

تیم های فوتبال نفت ایران و الاهلی عربستان فردا چهارشنبه در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند.