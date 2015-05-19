به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ حسن بغدادی» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان با اشاره به تحولات اخیر منطقه مرزی «القلمون» گفت: دستاوردها و پیروزی های محور مقاومت در مبارزه با گروه های تکفیری در این منطقه دوست و دشمن را شگفت زده کرد.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک حجم خسارت هایی که در جریان نبرد القلمون به تکفیری ها وارد شد، آشکار می شود.

این مقام حزب الله تأکید کرد: تا دیروز محور شرارت سعی می کرد اینگونه القاء کند که نبردهای جسرالشغور، ادلب و القلمون به سود آنها به پایان رسیده است. آنها تصور کردند که به سرنگونی دولت بشار اسد نزدیک شده و در حال محاصره محور مقاومت در لبنان هستند.

شیخ حسن بغدادی با بیان اینکه ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی در لبنان درس خوبی به تکفیری ها در القلمون دادند، تصریح کرد: سوریه به دست تکفیری ها سقوط نخواهد کرد.