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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۰۱

حزب‌الله لبنان:

دستاورهای محور مقاومت در «القلمون» دوست و دشمن را شگفت‌زده کرد

دستاورهای محور مقاومت در «القلمون» دوست و دشمن را شگفت‌زده کرد

«شیخ حسن بغدادی» عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان با اشاره به تحولات اخیر منطقه مرزی «القلمون» تأکید کرد که موفقیت‌های محور مقاومت در مبارزه با تکفیری‌ها در این منطقه همگان را شگفت‌زده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ حسن بغدادی» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان با اشاره به تحولات اخیر منطقه مرزی «القلمون» گفت: دستاوردها و پیروزی های محور مقاومت در مبارزه با گروه های تکفیری در این منطقه دوست و دشمن را شگفت زده کرد.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک حجم خسارت هایی که در جریان نبرد القلمون به تکفیری ها وارد شد، آشکار می شود.

این مقام حزب الله تأکید کرد: تا دیروز محور شرارت سعی می کرد اینگونه القاء کند که نبردهای جسرالشغور، ادلب و القلمون به سود آنها به پایان رسیده است. آنها تصور کردند که به سرنگونی دولت بشار اسد نزدیک شده و در حال محاصره محور مقاومت در لبنان هستند.

شیخ حسن بغدادی با بیان اینکه ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی در لبنان درس خوبی به تکفیری ها در القلمون دادند، تصریح کرد: سوریه به دست تکفیری ها سقوط نخواهد کرد.

کد مطلب 2585626

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