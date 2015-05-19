همایش خیرین مدرسه ساز فیروزکوه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ترویج فرهنگ مدرسه سازی،همایش خیرین مدرسه ساز فیروزکوه روز پنج شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مجتمع تفریحی میلاد برگزار می شود.

این همایش که با هدف تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان فیروزکوه و ترویج فرهنگ مدرسه سازی در این شهرستان تدارک دیده شده است جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی سخنرانی خواهند کرد.

تبارک سبحانی مدیرکل کمیته امداد استان تهران و ابوالقاسم امیرحسینی نماینده و مسئول دفتر آیت‌الله علوی گرگانی و مدیرعامل موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س)سخنرانان ویژه این مراسم بوده و حاج مرتضی طاهری نیز به مناسبت آغاز ماه شعبان و ایام میلاد مسعود امام حسین(ع) به مدیحه سرائی خواهند پرداخت.