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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

در راستای ترویج فرهنگ مدرسه سازی/

همایش خیرین مدرسه ساز فیروزکوه برگزار می شود

همایش خیرین مدرسه ساز فیروزکوه برگزار می شود

فیروزکوه-در راستای ترویج فرهنگ مدرسه سازی،همایش خیرین مدرسه ساز فیروزکوه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ترویج فرهنگ مدرسه سازی،همایش خیرین مدرسه ساز فیروزکوه روز پنج شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مجتمع تفریحی میلاد برگزار می شود.

این همایش که با هدف تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان فیروزکوه و ترویج فرهنگ مدرسه سازی در این شهرستان تدارک دیده شده است جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی سخنرانی خواهند کرد.

تبارک سبحانی مدیرکل کمیته امداد استان تهران و ابوالقاسم امیرحسینی نماینده و مسئول دفتر آیت‌الله علوی گرگانی و مدیرعامل موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س)سخنرانان ویژه این مراسم بوده و حاج مرتضی طاهری نیز به مناسبت آغاز ماه شعبان و ایام میلاد مسعود امام حسین(ع) به مدیحه سرائی خواهند پرداخت.

 

کد مطلب 2585627

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