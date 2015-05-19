نیاز به فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق/رشد مصرف برق بالای ۷درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسی‌الرضایی ظهر امروز در آیین افتتاحیه همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی با بیان اینکه در سال گذشته پیک مصرف برق استان اصفهان ۴ هزار و ۴۰ مگاوات بود، اظهار داشت: این در حالی است که در سال ۹۲ پیک مصرف برق ۴ هزار و ۲۶۰ مگاوات بوده است.

وی با اشاره به همکاری صنایع در خصوص کاهش مصرف برق در مواقع پیک افزود: با همکاری صنایع علی رغم افزایش ۴ درصدی مصرف، حدود ۲۰۰ مگاوات مصرف برق را کاهش دادیم و این اتفاق در نوع خود بی نظیر بوده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای اصفهان با اشاره به کمبود تولید برق در تابستان ۹۴ اظهار داشت: آب مصرفی، و مشکلات زیست محیطی ناشی از تولید دو چالش پیش روی نیروگاه‌های اصفهان و همچنین سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه نیروگاه‌های اصفهان و شهید محمد منتظری از اسفند ۹۲ تاکنون بدون مصرف مازوت و با استفاده از گاز، برق مورد نیاز را تولید کرده‌اند، افزود: در این راستا باید یادآور شوم که در فصل زمستان با توجه به کاهش فشار گاز نیروگاه شهید محمد منتظری با نصف ظرفیت خود فعالیت داشت که ضربه بزرگی را به این نیروگاه که توسط بخش خصوصی اداره می‌شد وارد کرد.

رشد متوسط مصرف برق در ایران بالای ۷ درصد است

موسی‌الرضایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر تولید برق را امری ضروری دانست و ابراز داشت: رشد متوسط مصرف برق در ایران بالای ۷ درصد است که این مقدار در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا خیلی زیاد است.

وی افزود: رشد مصرف برق ایران بعد از کشور چین با رشد ۱۲ درصدی مصرف برق و کشور کره جنوبی در جایگاه سوم دنیا قرار دارد و رسیدن به این تولید و تامین مصرف برق مورد نیاز، حجم زیاد سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی را می‌طلبد.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان اظهار داشت: گرچه سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر در دنیا روبه افزایش بوده و با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است اما در شرایط فعلی نمی‌تواند جوابگوی رشد مصرف برق در ایران باشد.

وی با تاکید بر اینکه نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان نیروگاهی ارزان در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی مورد تاکید کشورهای دنیا قرار دارد، ابراز داشت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برنامه‌های مختلفی برای استفاده از این نوع انرژی پیش‌بینی شده است.