به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوروزی امروز درجمع خبرنگاران به تشریح اهداف، عملکرد و کاربردهای سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) پرداخت و گفت: این سامانه در ابتدا به منظور بهبود وضعیت آمار و اطلاعات شرکت های بیمه و سهولت دسترسی اطلاعات عملکردی صنعت برای ارائه به دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شد اما در هنگام طراحی و پیاده سازی سیستم، با رویکردی جامع نگرانه به آن پرداخته و هدف وسیعتر، تجمیع اطلاعات، فراهم آوردن امکان نظارت، هدایت شرکت های بیمه و صنعت بیمه مدنظر قرار گرفت.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی اظهارداشت: نظارت آنلاین بیمه مرکزی بر فعالیت های بیمه گری شرکت های بیمه، یکی از اهداف سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی است. وی با اشاره به بخش های عملیاتی شده سامانه سنهاب گفت: در فاز دوم، سامانه های تجمیع اطلاعات از شرکت های بیمه، تهیه صورتحساب اتکایی اجباری مبتنی ریز اطلاعات و سامانه تهیه صورتحساب اتکایی اختیاری عملیاتی شد.

نوروزی نظارت آنلاین بیمه مرکزی بر فعالیت شرکت های بیمه را یکی از ویژگی های این سامانه دانست و گفت: یکی از اهداف راه اندازی این سامانه، فراهم کردن بستر و زیر ساخت های مناسب برای نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه است که تاکنون بخش های زیادی از اطلاعات شرکت های بیمه از این طریق به طور رابطه مند ثبت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که کاربرد این سامانه برای عموم مردم چیست؟ گفت: این سامانه به گونه ای برنامه ریزی شده که پاسخگوی همه ذی نفعان خود باشد و چون قسمت اعظم ذی نفعان ما بیمه گذاران هستند، پیش بینی های لازم برای استفاده آنها در سراسر کشور صورت گرفته و مردم از این طریق می توانند صحت بیمه نامه های خود را کنترل کنند.