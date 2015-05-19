اهداف سفر ولایتی به لبنان/ تأکید بر حمایت از محور مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی اکبر ولایتی» مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل روز دوشنبه هفته جاری به بیروت، پایتخت لبنان سفر کرد. وی در جریان این سفر در ابتدا با سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان و سپس نبیه بری و تمام سلام، رئیس پارلمان و نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. ولایتی در جریان این سفر با تنی چند از مقامات دیگر لبنانی نیز دیدار و درباره مسائل مختلف با آنها به رایزنی پرداخت.

سفر علی اکبر ولایتی به لبنان در شرایط حساس حاکم بر این کشور و همچنین منطقه صورت گرفت. این سفر در حالی انجام شد که حامیان گروه های تکفیری در لبنان به منظور انتقام از محور مقاومت، حمایت های مالی و تسلیحاتی خود از این گروه ها را افزایش دادند. در سطح منطقه نیز می توان به فشارهای بی امان صهیونیست ها به فلسطینیان و اقدامات ظالمانه آنها علیه ملت مظلوم فلسطین اشاره کرد که در این اواخر به اوج خود رسیده است. بر همین اساس، سفر مشاور عالی رهبر انقلاب اسلامی در امور بین الملل به بیروت به منظور تأکید بر اصولی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران طی سالیان متمادی همچنان بر آن اصرار ورزیده است.

در هر صورت، اهداف «علی اکبر ولایتی» از سفر به لبنان را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱ـ «تأکید بر اینکه فلسطین همچنان در رأس تمامی قضایای موجود در منطقه قرار دارد»

یکی از اهداف اصلی ولایتی از سفر به لبنان تأکید بر لزوم حل مسأله فلسطین به عنوان مقدمه حل بحران های کنونی در سطح منطقه است. جمهوری اسلامی ایران همواره در مناسبت های مختلف تأکید کرده است که سرنوشت فلسطین را تنها باید ملت فلسطین تعیین کند و نه بیگانگان و کسانی که به زور سرزمین فلسطینیان را به اشغال خود درآورده اند. ایران همواره اعلام کرده که معتقد است بحران های کنونی در بسیاری از کشورهای منطقه بدون حل مسأله فلسطین قابل حل نخواهند بود. مقامات تهران همواره در سخنان خود تأکید کرده اند که مسأله فلسطین قابل معامله و معاوضه با هیچ هدف سیاسی نیست و باید به دست مردم فلسطین حل شود.

۲ـ «تأکید بر حمایت از محور مقاومت»

جمهوری اسلامی ایران همواره در سخت ترین شرایط ممکن از محور مقاومت در منطقه حمایت کرده است. نمونه بارز این حمایت ها را می توان در جنگ های ۵۰ روزه و ۳۳ روزه صهیونیست ها علیه ملت فلسطین در غزه و حزب الله لبنان جستجو کرد؛ جنگ هایی که در نهایت با سربلندی محور مقاومت به پایان رسید و طرف مقابل اذعان کرد که در صورت عدم حمایت های ایران از غزه و حزب الله قادر به شکست آنها بود.

نکته قابل توجه این است که سفر علی اکبر ولایتی به لبنان درست با تحولات اخیر در منطقه استراتژیک القلمون و تحقق دستاوردها و پیروزی های گسترده ارتش سوریه و حزب الله لبنان بر گروه های تکفیری در این منطقه همزمان شد. بدون شک یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده میان مشاور عالی رهبر انقلاب اسلامی ایران با مقامات لبنانی، تحولات اخیر در القلمون بوده است. ولایتی با سفر به لبنان آن هم در این برهه زمانی حساس سعی کرد تا ضمن تأکید چندباره حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت، این محور را نه تنها در سوریه و لبنان بلکه در تمامی نقاط منطقه تقویت کند.

۳ـ «لزوم وحدت کشورهای جهان اسلام در مقابل توطئه های آمریکا و تکفیری ها»

ولایتی در جریان سفر خود به لبنان تلاش کرد تا توطئه های آمریکا برای کشورهای جهان اسلام و اهداف شوم آن را تبیین کند. وی همچنین سعی کرد این پیام را از لبنان به تمامی کشورهای جهان اسلام برساند که تنها راه مقابله با توطئه های آمریکایی ـ صهیونیستی که از تکفیری ها به عنوان ابزاری برای اجرای اهداف خود بهره می گیرند، حفظ وحدت و کنارگذاشتن تمامی اختلافات و کینه های گذشته است.

ولایتی در جریان دیدار خود با مقامات لبنانی به صراحت تصریح کرد که تروریست های تکفیری به دنبال آن هستند تا چهره اسلام را در نزد افکار عمومی جهان مخدوش جلوه داده تا بدین ترتیب بتوانند در راه تجزیه کشورهای منطقه گام برداشته و میان مسلمانان اختلاف افکنی کنند.

۴ـ «لزوم تقویت روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و لبنان در تمامی زمینه ها»

با توجه به شرایط کنونی منطقه و بحران هایی که در سراسر آن از جمله در سوریه، عراق و یمن در جریان است، جمهوری اسلامی ایران با اعزام نماینده خود یعنی «علی اکبر ولایتی» به لبنان تلاش کرد تا در این زمینه ها رایزنی کند. کما اینکه ولایتی در جریان سفر خود به این کشور تصریح کرد: با توجه به اقدامات تروریستی گروه های تکفیری در بسیاری از کشورهای منطقه، لزوم رایزنی های دو و چند جانبه میان کشورهای همسایه آنها برای حل این بحران ها بیش از پیش احساس می شود.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر عزم خود برای برقراری روابط خوب و حسنه با تمامی طوایف ساکن کشورهای همسایه خود از جمله اهل تسنن و همچنین مسیحیان تأکید داشته است. ولایتی نیز در جریان سفر خود به لبنان این پیام را بار دیگر به گوش مقامات لبنانی و سران کشورهای منطقه رساند؛ پیامی که می توان گفت به بسیاری از گمانه زنی ها و دروغ پراکنی های آمریکایی ها و صهیونیست ها درباره قدرت طلبی ایران در منطقه پایان داد.

از جمله دیگر مواردی که توسط مشاور عالی رهبر انقلاب اسلامی در جریان دیدار با مقامات لبنانی از جمله تمام سلام، نخست وزیر این کشور مطرح شد، مسأله انتخاب رئیس جمهور جدید آن بود. برخی گروه های لبنانی از جمله جریان «المستقبل» به ریاست سعد الحریری همواره ایران را به کارشکنی در مسیر انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان متهم کرده اند. علی اکبر ولایتی در این سفر تأکید کرد که تنها ملت لبنان و مقامات لبنانی هستند که با هوشیاری می توانند به بحران «خلأ ریاست جمهوری» در این کشور پایان دهند.

ولایتی تلاش کرد تا دو نکته را به یاوه گویانی که مدعی دخالت ایران در موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان هستند، یادآوری کند؛ اول اینکه جمهوری اسلامی ایران چنین مسأله مهمی را به ملت لبنان واگذار و در این زمینه تنها به ارائه کمک و تسهیل روند این موضوع اکتفا می کند. دوم اینکه ملت لبنان خود به تنهایی از قدرت و استقلال کافی برای حل بحران های کنونی برخوردار بوده و برای حل مسائل داخلی خود نیازمند متوسل شدن به کشورهای خارجی نیست.