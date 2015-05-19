گردشگری يك صنعت فرابخشی/ ورود ۵ ميليون گردشگر خارجی به كشور

به گزارش خبرنگار مهر، ولی تیموری پیش از ظهر سه شنبه در دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار که در دانشگاه سمنان برگزار شد همکاری بدنه دانشگاهی، سازمان های دولتی و بخش غیر دولتی را برای دستیابی به ۲۰ میلیون گردشگر ضروری دانست و اظهار داشت: سازمان جهانی گردشگری، رشد سالانه گردشگری ایران را ۴.۸ درصد برآورد كرده است.

وی گردشگری را یك صنعت فرابخشی دانست و افزود: اگر بخواهیم گردشگری محور توسعه پایدار باشد باید تمام دستگاه های اجرایی در امر توسعه گردشگری مشاركت داشته باشند.

ورود گردشگران خارجی نمی تواند فرهنگ ایران را خدشه دار کند

استاندار سمنان نیز در این همایش، فرهنگ ایران را غنی دانست و گفت: ورود گردشگران خارجی نمی تواند فرهنگ ایران را خدشه دار کند.

محمد وکیلی ضمن بیان اینکه نباید نگران ورود گردشگران خارجی به کشور باشیم اظهار داشت: صنعت گردشگری نه تنها در بخش فرهنگی برای ما یک تهدید نیست بلکه یک فرصت برای صدور این فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به دیگر کشورها است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ورود گردشگران خارجی به ایران به عنوان فرصت استقبال شود افزود: جذب گردشگر خارجی موجب بی اثر شدن تلاش غرب برای مخدوش کردن چهره ایران می شود.

استان سمنان می تواند به یکی از قطب های گردشگری تبدیل شود

مقام عالی دولت در استان سمنان، مشاهده نشاط، دلبستگی و امید مردم ایران توسط گردشگران خارجی را موجب افزایش امنیت پایدار در کشور دانست و گفت: این استان با توجه به داشتن همه نوع اقلیم و آثار تاریخی و طبیعی بسیار غنی می تواند به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل شود.

وکیلی، رشد صنعت گردشگری را در رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مهم دانست و افزود: در بخش گردشگری باید همه بسترها را برای بخش خصوصی فراهم کرد تا این صنعت رونق واقعی خود را بدست آورد.

وی گردشگری را عامل اقتصاد پویا و پایدار خواند و بیان داشت: صنعت گردشگری برای کشور تهدید نیست.

سرمایه گذاران بخش گردشگری در استان سمنان حمایت می شوند

استاندار سمنان همچنین از حمایت سرمایه گذاران در بخش گردشگری استان خبر داد و گفت: متاسفانه هنوز نتوانستیم جاذبه های گردشگری استان را حتی به مردم خود این خطه معرفی کنیم.

وکیلی در خاتمه ضمن قدردانی از مسئولان برگزاری همایش ملی گردشگری در دانشگاه سمنان، گفت: امیدواریم مقالات پذیرفته شده در این همایش معیار عملکرد برای مسئولان و تلاشگران صنعت گردشگری به خصوص در این استان باشد.