  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۰۱

وکیلی خواستار شد:

ضرورت اجرای طرح تکاپو در استان سمنان

ضرورت اجرای طرح تکاپو در استان سمنان

سمنان - استاندار سمنان خواستار اجرایی شدن طرح تکاپو در استان سمنان شد و گفت: این طرح در استانها به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در جلسه کارگروه اشتغال استان سمنان که با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن مدیریت بحران  استانداری برگزار شد، پیرامون اجرایی کردن طرح تکاپو در استان با  مطلوب دانستن این طرح در استانها به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار افزود: طرح تکاپو طرح جامع و با قابلیت های بسیار خوبی است که می بایست راهبردها و راهکارهای اجرایی شدن آن بررسی شود و بر لزوم حضور کارشناسان در جلسات توجیهی  طرح تاکید کرد.

وی گفت: این طرح باید بر اساس ظرفیت استان و وضعیت موجود، میزان رشد ارزش افزوده، میزان اشتغال بررسی شود و در راستای آن سند توسعه اشتغال پایدار تبیین و سهم هر بخش تعیین شود.

 استاندار سمنان تاکید کرد: باید در طرح تکاپو، تفویض اختیار برای ایجاد توان تصمیم گیری، سیاستگذاری و اجرا و توزیع منابع و ظرفیت سنجی برای ایجاد کسب و کار و اشتغال پایدار و متوان در استان مد نظر قرار گیرد.

عیسی منصوری مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست ضمن بیان اینکه استفاده از مزیت های منطقه ای برای ایجاد کسب و کار از مهمترین هدف اجرای طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) است اظهار داشت: مطالعات طرح (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) اکنون در استان های کردستان، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و سمنان در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارد و سالانه به ایجاد یک و نیم میلیون شغل نیاز است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد سالانه این تعداد شغل را از توان و ظرفیت فعلی کشور خارج دانست و گفت: در اجرای طرح تکاپو تصمیم سازی از سطح ملی به استانی و منطقه ای منتقل می شود.

منصوری، تحقق برنامه های بهسازی فرآیندهای کلی کسب و کار را از راهکارهای اجرایی طرح تکاپو در استان ها خواند و بیان داشت: این فرآیند در بنگاه های غیررسمی، خرد و کوچک اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه استان ها و مناطق مختلف کشور مزیت ها و مشکلات خود را دارند و فرآیند بهبود طرح تکاپو اصلاح فرآیندهای کسب و کار هر منطقه، متناسب با شرایط همان منطقه را هدفگذاری می کند افزود: اصلاح کارکردهای پشتیبانی و از سویی اصلاح فرآیندهای قوانین و مقررات مرتبط نیازهای تحقق اصل بهسازی کلی فرآیندهای کسب و کار در طرح تکاپو است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عملکرد کشورها در سه دوره اقتصادی رکود، خروج از رکود و رونق، اشاره کرد و اذعان داشت: در دوره رکود دولت ها به سیاست های حمایت معیشتی، در دوره خروج از رکود به بهسازی کلی فرآیندهای کسب و کار(دینامیک) و در دوره رونق به سیاست های توسعه ای می پردازند.

منصوری در خاتمه، مزیت های منطقه ای برای کسب و کار را سه گروه طبیعی، ژنریک و منحصر به فرد معرفی و تصریح کرد: در استانها و مناطق سعی می شود مزیت منحصر به فرد مطابق با طبیعت و مقتضیات همان منطقه ایجاد شود.

کد مطلب 2585645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها