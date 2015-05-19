توجه به زندانیان غیرعمد و معیشت آنها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان امور زندانهای استان ایلام اظهار داشت: اصلاح مجرمین یکی از مهمترین کارهای مسئولان زندانها است.

وی بیان داشت: اصلاح روشهای مختلف برای اینکه یک زندانی بعد از آزادی در جامعه به راحتی زندگی کند و آرامش خاطر داشته باشد، یکی دیگر از ضروریات در بحث زندان است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: یکی از مهمترین ضرورتها در بحث زندان، توجه به زندانیان غیرعمد و معیشت این افراد است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی از توجه و حمایت از زندانیان غیر عمد توسط خیرین به عنوان یک کار خداپسندانه یاد کرد و گفت: رسیدگی به معیشت خانواده های زندانی در بخشهای مختلف نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

لطفی بیان داشت: به طور کلی فلسفه اصلی زندان اصلاح مجرمین است که در این بین سازمان زندانها باید کارهای فرهنگی بسیار زیادی در این بین انجام دهد.