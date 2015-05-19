به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا طی سخنانی در دیدار با "راسیم لیاییچ" اظهارداشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط همه جانبه با تمامی کشورها از جمله کشورهای اروپایی است. تا پیش از پایان سال جاری میلادی، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و صربستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا توسعه روابط با جمهوری صربستان، به عنوان کشوری استراتژیک در منطقه بالکان و عضو اتحادیه اروپا برای ایران دارای اهمیت زیادی است گفت: از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم ترین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، برخوردار از موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک بسیار مناسب و در مسیر ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب یکی از با ثبات ترین کشورها برای سرمایه گذاری است.

طیب نیا با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ایران و صربستان و نیز سابقه مناسب روابط ایران و یوگسلاوی سابق به عنوان دو کشور عضو جنبش عدم تعهد در سال های گذشته، بر ضرورت توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد. وزیر اقتصاد کشورمان با بیان اینکه برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و صربستان، می تواند زمینه ساز توسعه همکاری های دو کشور باشد، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری این کمیسیون اعلام کرد.

وی تصریح کرد: توسعه روابط تجاری و همکاری های اقتصادی ایران و صربستان قاعدتا باید توسط بخش خصوصی دو کشور انجام شود و دولت های متبوع، باید زمینه توسعه اینگونه همکاری ها را فر اهم کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دلیل محدودیت روابط دو کشور در سال های اخیر، بخش خصوصی ایران و صربستان شناخت مناسبی از توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر ندارند، آمادگی کشورمان را برای برگزاری همایشی در صربستان جهت معرفی قابلیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در ایران به فعالان اقتصادی این کشور اعلام کرد.

وزیر اقتصاد همچنین پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون اقتصادی مشترک سرمایه گذاری به منظور شناسایی ظرفیت های اقتصادی متقابل دو کشور ایران و صربستان را مطرح کرد که مورد استقبال طرف صربستانی قرار گرفت. این گزارش حاکی است، "راسیم لیاییچ" معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و گردشگری صربستان نیز طی سخنانی در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، خواستار برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور تا پیش از پایان سال جاری میلادی شد.

وی با استقبال از پیشنهاد طیب نیا برای تشکیل کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور، این امر را بسیار ایده ال و مطلوب ارزیابی و در این راستا پیشنهاد کرد، هیاتی شامل مقامات دولتی و سرمایه گذاران و فعالان بخش غیر دولتی ایران جهت آشنایی با پتانسیل های اقتصادی صربستان به این کشور سفر کنند.

راسیم لیاییچ همچنین خواستار سفر متقابل بازرگانان و تجار صربستان تا پیش از پایان سال جاری میلادی به ایران شد. معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و گردشگری صربستان با اشاره به رویکرد جدید دولت ایران در خصوص حل بحران ها از طریق مذاکره و گفتگو اظهارداشت: در حال حاضر وجود یک ایران مقتدر و پیشرفته با تفسیری کاملا معتدل از اسلام، بیش از هر زمان دیگری در جهان اسلام احساس می شود.