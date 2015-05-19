۹۷ و نیم درصد از خانوارهای همدان از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مهدوی ظهر سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه با بیان اینکه شرکت گاز استان همدان از جمله شرکت های گاز ۲۹ گانه کشور است که از حدود سال ۷۸ تاسیس شده است و در سه فاز توسعه، گازرسانی و خدمات با جدیت بیشترو اختیارات بیشتر شروع کرد، گفت: در حال حاضر ۲۹ شهر و ۸۳۶ روستای استان همدان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در بخش عملیاتی، اجرایی و بهره برداری ۳۷۷ کیلومتر شبکه شهر و روستایی را اجرایی کرده اند اظهار داشت: از این میزان ۸۷ درصد از لوله گذاری ها و شبکه گذاری ها در بخش روستاهای استان بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته هشت هزار و ۵۴۸ مورد علمک و انشعاب در سطح استان همدان نصب شده است، ابراز داشت : از این تعداد ۷۵ درصد سهم روستاهای استان بوده است که نشان می دهد بخش عمده فعالیت ها در روستاها صورت می گیرد.

مهدوی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۸ هزارو ۶۸۰ مورد اشتراک پذیری جدید ایجاد شده که از این میزان ۳۴ درصد سهم روستاهای استان بوده است، عنوان کرد: همچنین در سال ۹۳ یک جایگاه (سی ان جی) جدید در گل تپه راه اندازی شده است که اکنون ۴۴ جایگاه سی ان جی در استان همدان مشغول فعالیت است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۶هزار و ۶۱۵ خانوار جدید از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند که از این میزان سهم روستاهای استان ۳۱درصد بوده است.

مهدوی با بیان اینکه در سال ۹۳، دوهزارو ۵۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی را در ورودی شهرها در ایستگاه ها و خطوط انتقال گاز دریافت کرده ایم، گفت: سال گذشته شاهد فروش دو هزار ۴۱۹ میلیون مترمکعب گاز بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته هزار و ۵۷۰ مورد جابه جایی علمک به لحاظ توسعه و ساخت و سازهای جدید انجام شده است، افزود: همچین در سال گذشته ۸۶۲ مورد علمک بلااستفاده از سطح شهرها و روستاهای جمع آورشده و ۵۶۵ مورد اتصال خطوط فاقد گاز، گازرسانی شده است و در حال حاضر ۹۹ و هشت دهم درصد از جمعیت شهری تحت پوشش گاز قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه درحال حاضر ۹۹ و هشت دهم درصد ازجمعیت شهری و ۹۳ و هفت دهم درصد از جمعیت روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند، اظهارداشت: دردستگاه های خدمات رسان بحث توسعه همیشه وجود داشته و هم اکنون نیز در سطح شهرها و روستاها شاهد تقاضای اشتراک جدید هستیم.

محمد مهدی مهدوی در ادامه به عملکرد دو ماهه شرکت گاز استان همدان در سال جاری نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در بخش عملیاتی ۷۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع که عمدتا روستایی بوده است اجرایی شده، ابراز داشت : همچنین در این مدت ۵۹۰ انشعاب جدید نصب و دو هزارو ۹۷۲ مورد اشتراک پذیری شده است.

وی مصرف گاز طبیعی در دو ماهه سالجاری را ۴۶۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و یادآورشد: در دو ماهه سال جاری چهار روستا و ۱۰ واحد صنعتی استان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

مهدوی با اشاره به اینکه درحال حاضر تعداد مشترکان گاز استان همدان ۵۲۹ هزار و ۳۲۷ مشترک است که ۳۳ درصد از آن سهم روستاهای استان است گفت: از این تعداد مشترک گاز ۴۹۳هزار و ۸۷۵ مورد خانگی، ۳۴هزار و ۴۵ مورد تجاری و عمومی، یک مورد نیروگاه و هزار و ۴۰۶ مورد نیز واحدهای صنعتی هستند.

وی همچنین به اهداف عملیاتی شرکت گاز استان همدان درسال جاری اشاره کرد و افزود: لوله گذاری به میزان ۴۰۰ کیلومتر، نصب ۱۲ هزارمورد عملک و انشعاب جدید، دریافت ۳۵ هزار مشترک جدید، فروش دو هزار و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، افزایش تعداد روستاهای گازدار از ۸۳۶ روستا به ۹۰۰ روستا و تقویت و پایداری تاسیسات گازرسانی برای خدمات رسانی پایدارتر و ایمن تر از جمله این اهداف است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان در ادامه اظهار داشت: پارسال ۵۲ روستای جدید در استان از نعمت گاز برخوردار شدند و در ۱۱۱ روستای دیگر همچنان عملیات گاز رسانی ادامه دارد که با گاز رسانی به این روستاها میزان برخورداری روستاها از نعمت گاز ۹۸و هشت دهم درصد خواهد شد.

مهدوی یادآورشد: به منظورگاز رسانی به ۶۳ روستای دیگر در حال مناقصه و تهیه پکیج هستیم که با گاز رسانی به این تعداد روستا دو هزارو ۲۰۰ خانوار استان نیز می توانند از خدمات شرکت گاز استفاده کنند که یک و دو دهم درصد از خانوارهای روستایی برخوردار از گاز را به خود اختصاص می دهد.

وی با اشاره به وجود یک هزارو ۸۲ روستا در استان همدان ابراز داشت: درحال حاضر ۸۳۶ روستای استان تحت پوشش خدمات گاز رسانی قرار دارند و با اجرای طرح های در دست اقدام، تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز به یک هزار و ۱۰ روستا افزایش خواهد یافت.

مهدوی با بیان اینکه ۳۰ روستای استان همدان خالی ازسکنه و متوسط خانوار ۴۲ روستا نیزهفت خانوار است عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم ضریب نفوذ روستاهای برخوردار از نعمت گاز را به ۹۹ و نه دهم درصد برسانیم.

وی در ادامه به قانون بودجه سال ۹۳ اشاره کرد و گفت : سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای وزارت نفت در نظر گرفته شده بود که باید صرف انجام پروژه هایی که به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک می کرد می شد و بخش کوچکی از آن به گاز رسانی روستاها و شهرها اختصاص می یافت.

مدیرعامل شرکت گازاستان همدان افزود: براساس قانون بودجه سال ۹۳ سهم گاز رسانی به شهرها از بودجه وزارت نفت هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این میزان اعتبار برای چهارسال پیش بینی شده اما امسال چنین اعتباری در بودجه سال ۹۴ لحاظ نشده است.

محمد مهدی مهدوی سهم استان همدان در گاز رسانی از محل اعتبارات وزارت نفت در قانون بودجه سال ۹۳ را ۹۱ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت : این میزان اعتبار ۱۲ هزار و ۵۱۰ خانوار روستایی را شامل می شود.

وی در ادامه میزان گاز مصرفی استان همدان در سال گذشته را دو هزار و ۴۱۶ میلیون مترمکعب گاز اعلام کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه سال گذشته ۲۹ هزار مشترک جدید به تعداد مشترکان گاز استان همدان اضافه شده بود اما میزان مصرف در مقایسه با سال ۹۲ پنج درصد کاهش داشته است که یکی از دلایل آن مساعد بودن دمای هوای استان بوده است.

مهدوی یادآورشد: ۵۶ درصد از مصارف گاز در بخش خانگی، ۶ درصد در بخش حمل و نقل، ۲۹ درصد در بخش صنعت و نیروگاه گازی همدان و ۹ درصد نیز در اماکن دولتی و عمومی است.

وی گفت: نیروگاه گازی هزار مگاواتی شهید مفتح همدان روزانه حداقل به چهار تا چهارو نیم میلیون متر مکعب گاز نیاز دارد که براساس سیاست گذاری ها مصرف روزانه این نیروگاه دومیلیون مترمکعب گاز است که این میزان مصرف در برخی موارد به یک میلیون متر مکعب نیز می رسد.

این مسئول با بیان اینکه شهرستان همدان ۳۲ و دو دهم درصد از مصرف گازاستان را به خود اختصاص داده است، افزود: همچنین سهم صرف گاز در شهرستان ملایر ۱۴ درصد، کبودرآهنگ ۱۳ درصد، رزن ۱۲ و چهاردهم درصد، نهاوند۱۰ و شش دهم درصد، بهار هشت و سه دهم درصد، تویسرکان چهار و پنج دهم درصد، اسدآباد چهار درصد و فامنین یک و دو دهم درصد است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان در ادامه با تاکید براینکه در میزان گازی که شرکت گاز استان همدان تحویل می گیرد و آن چیزی که می فروشد اختلاف وجود دارد اظهارداشت: متاسفانه آمار سرقت گاز و تخلفات دراین زمینه دراین استان بالاست، به طوری که در سال ۹۱، ۲۱۸ میلیون متر مکعب مغایرت فروش گاز داشتیم که این میزان در سال ۹۲ به ۱۵۳ میلیون مترمکعب کاهش یافت.

محمد مهدی مهدوی با بیان اینکه پارسال میزان گاز گمشده در استان همدان به ۱۳۷ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با سال ۹۲ کاهش شش درصدی ۶ درصدی داشت ابراز داشت : درسال ۹۳ میزان مغایرت تحویل گاز با فروش گاز دراستان همدان به پنج و سه دهم درصد رسید.

وی در ادامه به تعرفه های فروش گاز اشاره و عنوان کرد: تعرفه ها در همه بخش ها به غیر از بخش خانگی ثابت است لذا برای بخش خانگی در راستای مدیریت مصرف ۱۲ پله که هر پله دامنه مصرف و نرخ مصرف را مشخص می کند تعریف شده است و بر این اساس اگر میزان مصرف از پله به پله دیگر افزایش یابد نرخ مصرف نیز افزایش خواهد یافت.

مهدوی با بیان اینکه ۱۱ و چهاردهم درصد از مشترکین خانگی بیش ازمصرف بهینه مصرف کرده اند گفت: این درحالیست که مبلغ گاز بهای محاسبه شده برای این مشترکین از ۹۸ تومان به ازای هر متر مکعب بالاتر نرفته است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمتی در سالجاری نداشته‌ایم، اظهارداشت : براساس سیاست شرکت ملی گاز ایران بهای گاز بخش خانگی در فصل سرد سال به ازای هر مترمکعب نباید بیشتر ۱۸۰ تومان و در فصول گرم بیشتر از ۱۵۰ تومان باشد.

مهدوی با تاکید براینکه فقط یک درصد از مشترکین در مرز هشدار مصرف گاز هستند، افزود: ۷۰ درصد از گاز مصرفی در منازل صرف سیستم های گرمایش و ۳۰ درصد نیز صرف پخت و پز و گرم کردن آب می شود.

این مسئول با بیان اینکه شرکت گاز استان همدان جز هفت شرکت زیان ده کشور است گفت: درسال ۹۲ این شرکت ۳۴ میلیارد تومان زیان داشته است که این میزان در سال ۹۳ یک و نیم برابر افزایش یافت به طوری که زیان شرکت گاز استان همدان در نرخ تکلیفی بیش از ۲۷ میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با تاکید براینکه بخش عمده ای از فروش گاز سهم هدفمندی یارانه ها است افزود: سال گذشته نه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه های واریزشد در حالیکه تعهد شرکت ملی گاز ایران در این زمینه هشت هزارو ۹۷۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی مهدوی در ادامه یادآورشد: سهم شرکت گاز استان همدان از فروش گاز درهدفمندی یارانه ها دو و ۲۳ صدم درصد بوده است و درهمین راستا سال گذشته ۲۰۵ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کرده است.

وی همچین به مطالبات شرکت گاز استان همدان از مشترکین اشاره کرد و اظهارداشت: در بخش وصول مطالبات شرکت گاز استان همدان در رده های پایین قراردارد.

مهدوی ابراز داشت: از ۱۳۹ میلیارد تومان بدهی سنوات گذشته شرکت گاز استان همدان ۶۳ میلیارد تومان در بخش خانگی، ۱۴ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان در بخش صنعتی، ۲۰ میلیارد تومان تومان در بخش جایگاه های (سی ان جی)، ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بخش های دولتی، ۱۰میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان در بخش سیمان و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز در بخش مساجد و مراکز مذهبی بوده است.

وی یادآورشد: از ۲۰ میلیارد تومان بدهی معوق جایگاه داران (سی ان جی) هشت میلیارد تومان مربوط به دو جایگاه متعلق به شهرداری ملایر و چهار و نیم میلیارد تومان نیز مربروط به جایگاه شهرداری نهاوند است، لذا در زمینه وصول مطالبات ازجایگاه های (سی ان جی) عمدتا با جایگاه داران بخش خصوصی مشکلی نداریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان به بدهی های این شرکت به بانک ها اشاره کرد و با بیان اینکه به منظور اجرای پروژه های عمرانی از دو بانک ملت و تجارت مجموعا ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردیم گفت: میزان بازپرداخت این تسهیلات مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان با احتساب سود ۴۲ درصد است و باید هر ماه دو نیم میلیارد تومان بازپرداخت کنیم.

محمد مهدی مهدوی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۰ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات باز پرداخت شده است افزود: شرکت گاز استان همدان ۱۲۶ میلیارد تومان از مشترکین خود مطالبات دارد که اگر این مبلغ از سوی آنها پرداخت می شد نیازی به دریافت تسهیلات از بانک ها نداشت.

مهدوی با بیان اینکه بحث سرقت گاز یکی از معضلات اشرکت گاز استان همدان است و با اشاره به اینکه سال گذشته ۵ هزار تخلف سیستم‌های اندازه‌گیری در بخش خانگی و صنعتی و همچنین ۵۴۰ مورد سرقت گاز در استان همدان شناسایی شد اظهارداشت: در همین سال شرکت گاز استان همدان ۳۱ هزار کنتور معیوب را تعمیر کرده که ۱۵هزار مورد از این کنتورها دستکاری شده بودند.

وی با اشاره وقوع حوادث درزمینه گاز و با تاکید براینکه بخش عمده‌ای از گازگرفتگی‌های رخ داده در استان همدان مربوط به گاز طبیعی نبوده ابرازداشت : سال گذشته تنها یک مورد فوتی و ۱۱ مورد خسارت مالی ناشی از انفجار و اتش سوزی در استان همدان رخ داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان همچنین به مساکن مهر استان همدان نیز اشاره کرد و یادآور شد: به ۳۹ هزار و ۵۲۰ واحد مسکن مهر استان همدان گازرسانی شده و با وجود اینکه این مساکن جانمایی مناسبی نداشته و هزینه‌های آماده‌سازی بالا بوده تمامی هزینه‌ها برعهده شرکت گاز بوده است.

محمد مهدی مهدوی در پایان یادآور شد: هزینه اجرای تاسیسات گازرسانی به مساکن مهر ۲۱ میلیارد تومان بود که ۱۴ میلیارد باید توسط استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط برگشت می‌شد، اما تنها ۴۰۰ میلیون تومان آن به حساب شرکت گاز استان همدان واریزشد.