توجه به گردشگری هدفمند در قالب دیپلماسی عمومی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین میرزا آقایی ظهر سه شنبه در نخستین همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری در هتل ثامن مشهد اظهار کرد: در صنعت توریسم هر گردشگر فرصتی برای شناسایی کشور در جهان است که باید در قالب دیپلماسی عمومی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: حضور گردشگران و توریست در کشور بستری برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و تاریخی کشور در عرصه جهانی است و لذا تلاش دشمنان یا کشورهایی که قصد دارند چهره منفی از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی مطرح کنند با توجه به این مقوله خنثی می شود.

رییس اداره دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ادامه داد: افراد و مسئولانی که در بخش توریست و گردشگر فعال هستند در واقع نمایندگان و سفیران کشور می باشند لذا کوچکترین رفتارها در برخورد با توریست و گردشگر مهم و قابل تامل است.

وی بیان کرد: تاثیر گذاری بر ذهن و فکر افراد در دیپلماسی عمومی دارای اهمیت بالایی است به نحوی که بتوان طرف مقابل را قانع کرد.

میرزاآقایی ادامه داد: منظور از دیپلماسی عمومی متقاعد کردن افراد در حوزه فکر و اندیشه است و زمانیکه شما اقدام به قانع کردن شخصی می کنید در واقع نقش یک دیپلمات عمومی را دارید که بستر روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برای ادامه روابط فراهم می کند.

وی ابراز کرد: یکی از نکات مهمی که در صنعت توریست مطرح بوده دستاوردها و برداشت های فکری و ذهنی گردشگران از سیاحت و گردش در کشور است که علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی مادی انتقال دهنده رفتار و رویدادها نیز به کشور خود هستند.

زیبایی جهان در تنوع فرهنگی است

دبیرکل یونسکو نیز در این نشست اظهار کرد: از جمله اهدافی که سازمان یونسکو دنبال می کند، صلح و توسعه در سطح بین المللی است.

محمدرضا سعیدآبادی با بیان اینکه منظور از صلح، صلح در سطح ذهن و اندیشه است، افزود: همچنین کی از مفاهیمی که باید در توسعه صنعت توریسم مورد توجه قرار گیرد، توسعه پایدار است.

وی عنوان کرد: توسعه پایدار دارای سه مولفه رشد اقتصادی، پایداری زیست محیطی و فرهنگ است.

دبیرکل یونسکو با اشاره به اینکه بدون رشد اقتصادی توسعه پایدار محقق نخواهد شد تصریح کرد: همچنین درجه توسعه کشورها را با پایداری زیست محیطی آنها سنجیده می شود.

وی با اشاره اینکه فرهنگ در توسعه پایدار در هر جامعه ای متفاوت است گفت: فرهنگ در توسعه پایدار یک مدل تک نسخه ای نبوده و برای هر کشور با فرهنگ منحصر به فرد، توسعه پایدار متفاوتی وجود دارد.

سعیدآبادی تنوع فرهنگی را زیبایی جهان دانست و اضافه کرد:اگر اعتقاد داریم که فرهنگ محور توسعه است و فرهنگ می تواند در همکاری های بین المللی نقش مهمی ایفا کند باید به تنوع فرهنگی پایبند باشیم.

وی ادامه داد: حذف فرهنگ و طرد آن کار درستی نبوده و شوره زار نفرت را میان ملت ها گسترش می دهد در همین راستا احترام به تنوع فرهنگی می تواند خاک بارور دوستی ها را آبیاری کند.

وی از خودشیفتگی افراطی و تفکر استثنایی بودن توسط هر جامعه به عنوان عامل از بین برنده ارتباط فرهنگی یاد کرد و گفت: در حوزه فرهنگ و هویت دو نظریه مبنی بر یکسان سازی فرهنگی عامل انسجام اجتماعی و گسترش تنوع فرهنگی عامل جنگ وجود دارد که هر ۲ نظریه ساده انگارانه هستند.

دبیرکل یونسکو تصریح کرد: برای انجام کارهای فرهنگی با چند روند مهم در عرصه فرهنگ جهانی از جمله روند توده ای شدن تقاضای فرهنگی و تولید کالای فرهنگی، روند خصوصی شدن؛ فرهنگ و موضوع فرهنگ تنها به دولت ها مربوط نمی شود، روند تجاری شدن، روند بین المللی شدن مواجه هستیم.