به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه از سلسله جلسات پیش نشست همایش «دین و نظریه فرهنگی» با موضوع «بررسی انتقادی نظریه فرهنگی یورگن هابرماس از منظر حکمت صدرایی» با حضور و نظارت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا و ارائه سجاد لطفی به همت شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

این جلسه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ صبح در تالار اجتماعات شورای تخصصی حوزوی به آدرس قم، بلوار شهید صدوقی، کوچه ۵۰، پلاک ۴۸ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است حضور علاقمندان طلاب و دانشجو در این جلسه آزاد می‌باشد.

علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر می‌توانند به تارنمای این همایش به نشانی www.nazariehfarhangi.ir مراجعه یا با دبیرخانه این همایش به شماره ۳۲۹۳۳۶۹۸ ـ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.