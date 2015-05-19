۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۵۱

حاشیه های دیدار پرسپولیس و الهلال؛

پرتاب شی به سمت داور قبل از شروع بازی/ تدابیر ویژه امنیتی

مسئولان برگزاری دیدار تیم های پرسپولیس و الهلال تدابیر ویژه ای را برای برگزاری این بازی در نظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حالی برگزار می شود که در کمتر از یکساعت مانده به آغاز این مسابقه طبقه پائین ورزشگاه آزادی تقریبا پر شده است. حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* هواداران از ساعت ها پیش از این مسابقه به ورزشگاه آزاد آمدند و حدود 2 ساعت پیش از شروع بازی حدود 65 هزار هوادار در ورشگاه آزادی حاضر شدند.

* خیابان های منتهی به ورزشگاه آزادی با ترافیک نیمه سنگین همراه بود.

* آهنگ هایی در ورزشگاه پخش شد که هواداران با آنها به ابراز خوشحالی پرداختند.

* نیمی از هواداران با پرچم مقدس ایران در ورزشگاه آزادی حاضر شدند و پرسپولیس را مورد تشویق قرار دادند.

* داوران هنگام ورود به ورزشگاه هواداران تیم فوتبال پرسپولیس را تماشا می کردند. البته از میان تماشاگران شی ای هم به سمت داوران پرتاب شد که به آنها برخورد نکرد!

* ناظران بازی و داوران در زمین چمن ورزشگاه آزادی عکس انداختند.

* هواداران پرسپولیس با استفاده از بلندگوی ورزشگاه این تیم را مورد تشویق قرار می دادند.

* کیف وسایل شخصی خبرنگاران هنگام ورود به ورزشگاه مورد بازرسی توسط نیروهای امنیتی ورزشگاه قرار گرفت.

* تدابیر امنیتی ویژه ای هم برای عدم ورود جیمی جامپ و پرتاب نارنجک به زمین در نظر گرفته شده بود.

* دیدار تیم های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19 و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود.

 

