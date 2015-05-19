ضرورت ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در راستای توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین بعد از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با اصول پدافند غیر عامل شهرستان سمنان در محل سالن اجتماعات شهدای فرمانداری این شهرستان با اشاره به موقعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی دیگر کشورها در استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان عالم افزود: ایران اسلامی دشمنان قسم خورده ای دارد که همواره به حملات مستقیم و غیر مستقیم به دنبال وارد کردن آسیب و خسارت و ایجاد مانع در پیشرفت ایران بزرگ هستند.

وی با اشاره به رهبری توانمند و بی مثال ایران در مدیریت و هدایت جریان های مختلف از بدو انقلاب به رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری گفت: دستور صریح رهبری در توجه و اهتمام مسئولان به مقوله پدافند غیر عامل وظیفه و تکلیفی شرعی و اداری است و ما باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی مناسب به مردم برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان، از مردم خواست در راستای تسریع در حرکت ایران به سوی موفقیت های بیشتر توجه لازم را به اهمیت مقوله پدافند غیر عامل داشته باشند.

سعدالدین همچنین، آموزش در مدارس و دانشگاه ها و لحاظ کردن اصول پدافند غیر عامل در طرح ها و پروژه های عمرانی و زیرساخت های موجود را ضروری دانست و تصریح کرد: یکی از سهل الوصول ترین راه های حملات دشمنان به آرمان ها و اهداف نظام و همچنین سرقت اطلاعات از طریق فضاهای مجازی و سایبری است.

رئیس شورای پدافند غیر عامل شهرستان سمنان، پیشگیری را مهمترین اقدام در حوزه حملات دشمنان در فضاهای مجازی و سایبری دانست و گفت: آموزش کارکنان دستگاه های دولتی باید با مد نظر قرار دادن چارچوب و اصول استاندار این امر باید انجام پذیرد که مطمئنا نقش کارکنان اجرایی دستگاه ها در ترویج این فرهنگ نقش بی بدیلی است.

سعدالدین همچنین خواستار درونی سازنی فرهنگ پدافند غیرعامل، به عنوان یکی از راه های پیشگیری و مقابله با حملات و تهدیدات دشمنان نظام در دفاع سایبری شد و بیان داشت: پدافند غیر عامل باید در زندگی روزمره مردم قرار گیرد.

وی، گستره پدافند غیر عامل را فقط برای دستگاه های دولتی محدود ندانست و گفت: بخش های خصوصی و واحد های تولیدی به عنوان موتور محرکه کشور در بحث حفاظت از امکانات و اطلاعات و تاسیسات و نیروهای انسانی خود نیز باید اقدامات پیشگیرانه و ارائه آموزش های لازم را مد نظر قرار دهند وتلاش کنند تا پدافند غیر عامل عمومی شود.

فرماندار شهرستان سمنان هزینه برای عملیاتی شدن پدافند غیر عامل را هزینه ای جاری ندانست و گفت: هر چقدر در این بخش سرمایه گذاری کنیم باز هم تا نقطه مطلوب نظر رهبری فاصله داشته و باید تلاش و اهتمام مضاعفی را در پیش رو ی خود قرار دهیم.

سعدالدین خواستار استفاده از پتانسیل سازمانهای مردم نهاد در ترویج فرهنگ پدافند غیر عامل در سطح جامعه و برای اقشار مختلف مردم شد و گفت: ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل، توسعه پایدار ودفع تهدیدات و حملات دشمنان نظام را به همراه دارد.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری سمنان هم در این جلسه با اشاره به بیانات رهبری و توجه بیشتر به ابعاد مختلف پدافند غیر عامل گفت: ایران همواره در معرض تهیداتی در بخش های اقتصادی و سیاسی و امنیتی و فضای مجازی و سایبری و حتی تهیدات زیستی است.

عباس پازوکی به توطئه آمریکایی عربی کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به ۵۰ دلار اشاره و به ضرورت شناخت تهدیدات احتمالی و آسیب شناسی این تهدیدات و ارائه بسته های راهکار مقابله با آن تاکید کرد.

وی مصون کردن از درون را ماه عسل رعایت اصول پدافند غیر عامل دانست و بیان داشت: نگاه دفاعی در توسعه شهر ها و روستاهای ما باید عملیاتی و اجرایی شود.

این مقام مسئول در استانداری سمنان با اشاره به فعالیت آمریکایی ها از سال ۲۰۰۸ میلادی با راه اندازی ۱۳ مرکز تولید میکروب و تبدیل آن در سال ۲۰۱۵ و ارتقا به ۴۵۰ مرکز تولید میکروب گفت: دشمنان به دنبال شناسایی و تغییر ژن انسانهای مختلف منجمله مقاومت ایرانیان و فلسطینیان و دیگر مردمی که در برابر آنان مقاومت می کنند هستند.

پازوکی هزینه های ناشی از جنگ رودررو منجمله دو هزار و ۸۰۰ کشته جنگ اسرائیل غاصب به غزه را برای آمریکایی ها بسیار بالاتر از ۳۰ هزار کشته ابتلا به بیماری ویروسی ابولا در قاره آفریقا دانست و گفت: دشمنان به دنبال جنگ های کم هزینه و با خسارت بالا برای کشورهای هدف خود هستند که ما باید آمادی لازم را در بخش های مختلف داشته باشیم.

در این کارگاه آموزشی، اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان سمنان و کارشناسان عمرانی بخشداری، اعضای شورای بخش مرکزی، شوراهای اسلامی روستایی وکلیه دهیاران شهرستان، با شیوه های مختلف حملات سایبری دشمنان در فضاهای مجازی و نحوه پیشگیری و مقابله و دفاع در برابر این حملات و با مفاهیم واصول پدافند غیرعامل و تاثیرآن در طرح های هادی وجامع روستایی وشهری، سازه های امن و مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و مکان یابی آشنا شدند.