به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بهاریان ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مشترکانی که تاکنون برای دریافت پیامک های تبلیغاتی متحمل پرداخت هزینه شده اند به شرکت مخابرات مراجعه و مشکل خود را حل و فصل کنند.

وی بیان داشت: شرکت مخابرات حتی برای خود "پیامک سنتر" ندارد و به ازای پیامک هایی که به مشترکین ارسال می کند هزینه ای به شرکت پیمانکار می دهد.

معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر به ازای پیامک‌های تبلیغاتی از مشترکان تاکنون هزینه دریافت شده است، اشکال از پیمانکار طرف قرارداد اپراتور مربوطه است و لازم است که این مورد از سوی شرکت مخابرات پیگیری شود.

وی ادامه داد: در مواردی مشترکین همراه اول و ایرانسل کارت شارژ خریداری کرده و متوجه شدند تنها ۵۰۰ تومان اعتبار دارد که با مراجعه به شرکت مخابرات و پیگیری آن مشکل رفع شده است.

بهاریان با اعلام اینکه بدنبال ایجاد انبار استانی هستیم ، افزود: با راه‌اندازی این انبار سعی داریم نقطه فروش و توزیع کارت شارژ تلفن همراه باشیم.

وی در ارتباط با سامانه ۱۱۸ اضافه کرد: در سامانه ۱۱۸ شماره تلفن تمام مشترکین خانه های مسکونی وجود دارد اما بخش های تجاری اگر خواهان ثبت شماره تلفن آنها در این سامانه هستند باید هزینه ای پرداخت کنند.