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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲

جلسه مربی تیم ملی با رئیس کمیته فوتسال

جلسه مربی تیم ملی با رئیس کمیته فوتسال

محمد هاشم‌زاده مربی ایرانی تیم ملی فوتسال فردا چهارشنبه جلسه‌ای با سید رضا افتخاری برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است محمد هاشم‌زاده در جلسه با رئیس کمیته فوتسال درباره برنامه‌ اردوی تیم ملی برای بازی با تیم‌های اول و دوم پرتغال ارائه کند. این در حالی است که هنوز وضعیت سرمربیگری خسوس کاندلاس مشخص نیست و معلوم نشده که آیا این مربی اسپانیایی به کار در تیم ملی ادامه می‌دهد یا خیر.

همچنین در جلسه هاشم‌زاده با افتخاری، هماهنگی‌هایی برای حضور ملی پوشانی که تمرینات باشگاهی‌شان با اردوی تیم ملی تلاقی دارد، انجام می‌گیرد.

هاشم زاده در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: این هماهنگی به این خاطر صورت می‌گیرد که نه تیم‌های باشگاهی از حضور بازیکنانشان در تیم ملی ضرر کنند و نه تیم ملی.

کد مطلب 2585676

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