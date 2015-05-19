استفاده از ظرفیت فعالان حوزه دینی لرستان برای پیشگیری ازمواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر سه شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی آشنایی و پیشگیری از مواد مخدر ویژه مداحان خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای مواد مخدر یک تیم متشکل از ۲۲ دستگاه اجرایی و انتظامی استان است که سه رسالت پیشگیری، درمان و مقابله را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه مهم ترین رسالت و اولویت این دستگاه پیشگیری است عنوان کرد: همان گونه که همگان می دانند در حوزه های دیگر به خصوص درمان نه تنها در استان لرستان بلکه در کشور و دنیا هم خروجی خوبی در این زمینه وجود نداشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: از ابتدای شروع به کارم در این شورا اعلام کردم از تمام اهرم ها، امکانات و فرصت های استان با اولویت ائمه جمعه و جماعات، طلاب، روحانیون، مداحان و همه کسانی که در حوزه های دینی فعالیت می کنند استفاده خواهیم کرد.

آقامیرزایی با بیان اینکه مراکز آموزشی بعد از فعالین دینی اولویت دارند تصریح کرد: چراکه ثابت شده خانواده هایی که پیشینه مذهبی دارند و مسائل دینی و شرعی را رعایت می کنند کمتر از مواد مخدر آسیب دیده اند.

وی افزود: اولین جلسه ما در استان نیز با حضور نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جماعات برگزار شد که در آن جلسه آیت الله میرعمادی فرمودند برای اولین بار در طی تاریخ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ائمه جمعه هم به جلسه این شورا دعوت شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان خلطرنشان کرد: یکی از مصوبات آن جلسه این بود که حداقل ماهی یک بار همه ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه در خصوص مواد مخدر و پیشگیری از آن صحبت داشته باشند.

آقامیرزایی با بیان اینکه در آن جلسه شعار" پیشگیری از اعتیاد، ضامن سلامت عمومی" برای سال ۹۴ مصوب شد یادآور شد: همه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها موظف شدند در سطح شهرستان ها و معابر ورودی و خروجی این شعار را به صورت بنر نصب کنند.

وی با اشاره به فتوای تمام مراجع در خصوص جایز نبودن و حرام بودن استفاده از مواد مخدر عنوان کرد: در آن جلسه مصوب شد همه شهرداری ها و رسانه ها این فتوا را به اطلاع مردم برسانند.

آقامیرزایی با اشاره به اینکه تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه خیلی زیاد نیست تصریح کرد: ما آمادگی برگزاری کارگاه آموزشی برای هر تعداد مبلغ و روحانی داریم.

وی به هدف برگزاری این کارگاه اشاره و افزود: این افراد به طور قطع در آموزه های دینی توانمند هستند و در بحث مواد مخدر هم اطلاعاتی دارند که ما می خواهیم اطلاعاتشان در زمینه مواد مخدر تخصصی تر برای آموزش به مردم شوند.