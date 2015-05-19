نهضت انقلاب اسلامی ایران جهانی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید واحدی زاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت سوم خرداد تصریح کرد: با مسیر خدا بودن به منزله خروج از بدی ها و منکرات و حرکت به سمت زندگی سالم است.

وی افزود: با وجود دعوت پیامبر و تلاش های این شخصیت بزرگوار در تبیین ارزش های دینی در جهان امروز غفت از مسیر دین و خدا را شاهدیم و انحرافاتی در این خصوص دیده می شود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان معتقد است بعد از هزار و ۴۰۰ سال امام راحل دین حقیقی را احیا کرد و با انقلاب اسلامی ارزش های عمیق دین اسلام را مجددا احیا کرد.

واحدی با اذعان به اینکه انقلاب و دفاع مقدس با هدف مقابله با انحرافات دینی بود، اضافه کرد: همانطور که در آن مقطع گفته شد خدا خرمشهر را آزاد کرد و خدا زمانی که انسان با اوست دست به کار هدایت و حمایت می شود.

این مسئول تاکید دارد که امروز هر چند جنگ مسلحانه به اتمام رسیده اما جنگ دیگری آغاز شده و برای دفاع از ارزش ها جوانان باید در مسیر روشنایی گام بردارند.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر با حداقل نیروی انسانی و امکانات دفاعی انجام شد، تصریح کرد: جنگ دیگری آغاز شده و آرمان ها و عقاید دینی را هدف قرار داده است.

واحدی تاکید دارد که جوانان باید موقعیت فعلی را درک کنند و ولی خود را تنها نگذارند و با تشکیل گروه های بصیرت افزایی نسبت به شناخت دشمن و نحوه مبارزه آگاه شوند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان با تاکید به انکه نهضت انقلاب اسلامی محدود به مرزهای این کشور نیست، افزود: تحولات یمن و سوریه نشان می دهد که این نهضت جهانی خواهد شد.

وی خروج از ظلمات و مشکلات و گرفتاری ها را در سایه اسلام حقیقی امکان پذیر دانست و افزود: مادامی که به خود سازی مشغول باشیم می توانیم حتی از جان خود نیز برای دست یابی به حقیقت و دفاع از ارزش ها ایثار کنیم.

واحدی معتقد است برنامه های ارائه شده از سوی غرب از جمله در موضوعات اقتصادی راه نجات نیست و باید با تدبیر و بینش نسبت به تداوم نهضت انقلاب اقدام شود.

در پایان این مراسم از جانباز دفاع مقدس ناصر دستاری با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.