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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۵۰

حجت الاسلام واحدی زاده:

نهضت انقلاب اسلامی ایران جهانی خواهد شد

نهضت انقلاب اسلامی ایران جهانی خواهد شد

اردبیل - مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان اردبیل تاکید دارد که در آینده نزدیک نهضت انقلاب اسلامی ایران جهانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید واحدی زاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت سوم خرداد تصریح کرد: با مسیر خدا بودن به منزله خروج از بدی ها و منکرات و حرکت به سمت زندگی سالم است.

وی افزود: با وجود دعوت پیامبر و تلاش های این شخصیت بزرگوار در تبیین ارزش های دینی در جهان امروز غفت از مسیر دین و خدا را شاهدیم و انحرافاتی در این خصوص دیده می شود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان معتقد است بعد از هزار و ۴۰۰ سال امام راحل دین حقیقی را احیا کرد و با انقلاب اسلامی ارزش های عمیق دین اسلام را مجددا احیا کرد.

واحدی با اذعان به اینکه انقلاب و دفاع مقدس با هدف مقابله با انحرافات دینی بود، اضافه کرد: همانطور که در آن مقطع گفته شد خدا خرمشهر را آزاد کرد و خدا زمانی که انسان با اوست دست به کار هدایت و حمایت می شود.

این مسئول تاکید دارد که امروز هر چند جنگ مسلحانه به اتمام رسیده اما جنگ دیگری آغاز شده و برای دفاع از ارزش ها جوانان باید در مسیر روشنایی گام بردارند.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر با حداقل نیروی انسانی و امکانات دفاعی انجام شد، تصریح کرد: جنگ دیگری آغاز شده و آرمان ها و عقاید دینی را هدف قرار داده است.

واحدی تاکید دارد که جوانان باید موقعیت فعلی را درک کنند و ولی خود را تنها نگذارند و با تشکیل گروه های بصیرت افزایی نسبت به شناخت دشمن و نحوه مبارزه آگاه شوند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان با تاکید به انکه نهضت انقلاب اسلامی محدود به مرزهای این کشور نیست، افزود: تحولات یمن و سوریه نشان می دهد که این نهضت جهانی خواهد شد.

وی خروج از ظلمات و مشکلات و گرفتاری ها را در سایه اسلام حقیقی امکان پذیر دانست و افزود: مادامی که به خود سازی مشغول باشیم می توانیم حتی از جان خود نیز برای دست یابی به حقیقت و دفاع از ارزش ها ایثار کنیم.

واحدی معتقد است برنامه های ارائه شده از سوی غرب از جمله در موضوعات اقتصادی راه نجات نیست و باید با تدبیر و بینش نسبت به تداوم نهضت انقلاب اقدام شود.

در پایان این مراسم از جانباز دفاع مقدس ناصر دستاری با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.

 

 

کد مطلب 2585683
محمد میرزایی ناطق

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