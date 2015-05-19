۹۰ هزار مبتلا به ایدز در ایران/ سهم ۴۰ درصدی انتقال جنسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت در نشست خبری سلامت جوانان، افزود: بر اساس مدل های ریاضی برآورد می شود که حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار مبتلا به ایدز در کشور وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد از مواردی که به مراکز ایدز مراجعه کرده اند در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند، گفت: چهار تا پنج سال طول می کشد تا فردی که مبادرت به رفتار پرخطر کرده از احتمال ابتلا به بیماری ایدز خود مطلع شده و سپس تصمیم گرفته و به مراکز بهداشتی مراجعه کند.

صداقت خاطرنشان کرد: با توجه به خطرپذیری جمعیت قابل توجه جوان کشور و احتمال مبادرت به رفتارهای پرخطر، باید به زنگ خطر در این زمینه توجه کرد.

وی گفت: وزارت بهداشت توانسته تا نظام مراقبت جامع از HIV موسوم به نظام مراقبت جامع نسل دوم HIV را اجرا کند.

به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز، نظام مراقبت ایدز ایران در منطقه مدیترانه شرقی شامل ۲۲ کشور از جمله ایران، منحصر به فرد است بطوریکه بسیاری از کشورهای منطقه برای استقرار این نظام مراقبتی در کشور خود از ایران کمک فنی خواسته اند.

صداقت در ادامه با بیان اینکه ۱۸ درصد از جوانان راه های انتقال و پیشگیری از ایدز را می دانند، افزود: براساس مطالعاتی که در سال ۹۳ در خصوص آگاهی جوانان از راه های انتقال بیماری ایدز و پیشگیری از این بیماری انجام شد، درحال حاضر به نظر می رسد ۴۰ درصد یعنی حدود نیمی از جوانان نمی دانند که چگونه در برابر ابتلا به ایدز از خود مراقبت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به جمعیت جوان و بار خطر بیماری ایدز، آگاهی جوانان کشور در زمینه ایدز قابل قبول نیست و اگر جوانی دچار بحران های تحصیلی، عاطفی، عشقی و مالی شوند خانواده باید بداند که چگونه با این بحران ها مقابله کند.

صداقت در ادامه ضمن اشاره به برنامه چهارم استراتژیک ایدز، گفت: پیش بینی شده برنامه چهارم استراتژیک ایدز از امسال تا سال ۹۸ اجرا شود که این مساله در دستور کار شورای عالی سلامت قرار دارد و به نظر می رسد که در نخستین جلسه این شورا مصوبه اجرای برنامه اخذ شود.

وی افزود: این برنامه دو بار به مشاور فرهنگی ریاست جمهوری ارائه شده و در حال حاضر آماده است که به مرحله اجرا برسد.

به گفته صداقت، افزایش پوشش مراقبت ها، تقویت کمی و کیفی نظام تشخیصی ایدز، شناسایی بیشتر موارد ابتلا به ایدز در جامعه و پیشگیری از انتقال ایدز از مادران مبتلا به نوزادان را از تاکیدات برنامه چهارم استراتژیک کنترل ایدز به شمار می شود.

به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، هلال احمر، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان زندان ها و صدا وسیما در اجرای برنامه چهارم استراتژیک ایدز مشارکت خواهند داشت و وظیفه هر سازمانی در این برنامه مشخص شده است.

وی با بیان اینکه تقریبا نیمی از جمعیت کشور را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، گفت: این قشر از جامعه کنجکاو بوده و می خواهند رفتارهای پرخطر را آزمون و گاهی بحران های خود را از راه های غیرسالم هدایت کنند، بنابراین این قشر بسیار آسیب پذیرتر از دیگر اقشار جامعه هستند.

به گفته صداقت، چنانچه بتوانیم رفتارهای پرخطر را اندازه گیری کنیم، خطر پذیری احتمال ابتلا به ایدز و بیماری های آمیزشی قابل اندازه گیری خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر جوانان به ایدز مبتلا شوند آنگاه مسوولیت ما به پیشگیری از نوع سوم ایدز، تامین دارو و اقدامات توانبخشی تغییر می کند، بنابراین تمام تلاش ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

رئیس اداره پیشگیری از ایدز همچنین، با اشاره به وظیفه وزارت بهداشت در رابطه با ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی و مراقبتی ایدز گفت: در تمام استان های کشور، دست کم یک مرکز ارائه خدمات پیشگیری و تشخیص ایدز وجود دارد که تمام خدمات آنها، کاملا محرمانه و رایگان است.

صداقت افزود: از ابتدای سال ۹۳ نیز، دستگاه های تشخیصی به منظور تشخیص سریع ایدز، امکان ارائه خدمات تشخیصی را در بخش های غیردولتی و خصوصی فراهم کرده است.

به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز، تفاوتی که بیماری ایدز با دیگر بیماری ها به ویژه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن دارد مربوط به عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند سن ازدواج، اشتغال و تحصیل است.

صداقت افزود: هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به کنترل عواملی مانند مصرف مواد مخدر یا رفتارهای پرخطر جنسی نخواهد بود، بنابراین همه نهادها وظیفه دارند که نسبت به آگاهسازی خانواده ها اقدام کنند.

رئیس اداره پیشگیری از ایدز در ادامه از امضای تفاهمنامه ای با سازمان جوانان هلال احمر خبر داد و گفت: در این تفاهم نامه منعقد شده که تا پایان سال از طریق داوطلبان این سازمان، انتقال دانش لازم ایدز به عموم انجام شود.

صداقت افزود: همچنین تفاهمنامه ای با وزارت علوم منعقد شده تا دانشجویان رشته های غیرپزشکی در زمینه ایدز آموزش ببینند.

وی یادآور شد: پیش بینی شده طی امسال، پنج کمپین اطلاع رسانی و مداخلات جامعه محور و انجام آزمایش های ایدز راه اندازی شود.

صداقت همچنین از راه اندازی تیم های سیار و موبایل برای اطلاع رسانی ایدز و دسترسی به نظام تشخیصی HIV خبر داد.

رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت گفت: طبق آمار تجمعی (آمار جمع شده از ابتدای اجرای برنامه اول استراتژیک کنترل ایدز در سال ۶۵ تا پاییز ۹۳)، راه انتقال ایدز در ۶۷ درصد موارد شناسایی شده مربوط به تزریق مشترک مواد مخدر و ۱۴ درصد مربوط به برقراری روابط جنسی محافظت نشده بوده است.

صداقت افزود: آمار سال ۹۲ نشان می دهد که هزار و ۵۰۰ مورد ابتلا به اچ.آی.وی/ایدز در این سال ثبت و گزارش شده که راه انتقال ایدز در ۴۵ درصد آنان از طریق تزریق مشترک مواد مخدر و حدود ۴۰ درصد آنان(بیش از یک سوم) از طریق روابط جنسی محافظت نشده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۲، حدود یک سوم موارد ابتلا به ایدز مربوط به ابتلای زنان بوده است.

صداقت گفت: برنامه چهارم استراتژیک کنترل ایدز بر انتقال نیافتن ایدز از مادر به کودک تاکید دارد، زیرا افزایش ابتلای زنان به ایدز این نگرانی را ایجاد کره که زنان به صورت ناخواسته و مدیریت نشده باردار شده و بیماری را به نوزاد خود منتقل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت افزود: جفت، کانال زایمانی و شیرمادر، ۴۰ تا ۵۰ درصد ضریب انتقال ایدز به نوزاد را تشکیل می دهند. از هر دو مادر باردار مبتلا به ایدز ممکن است یک نوزاد مبتلا به ایدز متولد شود.

صداقت گفت: اگر مادر باردار مبتلا به ایدز به موقع به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و تحت درمان های صحیح قرار بگیرد، ضریب انتقال ایدز به نوزاد به کمتر از دو درصد می رسد.