برگزیدگان جشنواره ادبیات کودک شیراز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه با حضور شرکت کنندگان نخستین جشنواره ادبیات کودک شیراز برگزیدگان بخش های مختلف معرفی شدند که در بخش ویژه قرآنی این جشنواره، داستان گاو قربانی و بهانه هاس بنی اسرائیلی نوشته محسن سالاری از یزد و یونس بربال فرشته ها نوشته شهربانو بهجت از شیراز مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش ۱۲ تا ۱۸ سال این جشنواره نیز داستان خرگوشی که نمی خواست خرگوش باشد نوشته ساحل روزبازار از شیراز و داستان هدیه از مهرو مهرجو از این شهر تقدیر شدند.

بخش بزرگسال نخستین جشنواره ادبیات شیراز نیز برگزیدگانی اشت که داستان های مینگل خان و کلاغ خاکستری نوشته سارا شجاعی و سایه دربه در نوشته مرجان ریاحی هر دو از استان اصفهان به همراه داستان سارا و فرمانروای ماکارونی نوشته لیلا نوحی از شیراز در این بخش تقدیر شدند.

نفرات برتر بخش بزرگسال این جشنواره نیز معرفی شدند که به ترتیب، داستان شاه ماهی ها نوشته علی اکبر کرمانی نژاد از استان کرمان به عنوان نفر اول، یک داستان یکجورکی نوشته بنفشه رسولیان از استان اصفهان مقام دوم و داستان جغد نیمرو نوشته فرزانه فرهنگ از شیراز در رتبه سوم قرار گرفت.

در نخستین جشنواره ادبیات کودک شیراز، صبح سه شنبه کارگاه بازتاب مساله ایدز در ادبیات داستانی با حضور نویسندگان کودک و نوجوان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده ادبیات برگزار شد.

نخستین جشنواره ادبیات کودک شیراز به صورت منطقه ای با حضور استان های فارس، اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد، یزد، هرمزگان، کرمان و بوشهر برگزار شد.