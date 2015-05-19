روز قصه پردازان پری ها

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که سه شنبه عصر در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد، معاون فرهنگی ارشاد، گفت: وقتی از ادبیات کودک صحبت به میان می آید، همواره قصه های پری وار مطرح بوده است.

بهاره شفیعی با ابراز اینکه همواره در میان قصه های پری وار، ویژگی ترس آمیز و رازآمیز قصه کشفیاتی به همراه داشته، افزود: در این بخش نظریه پردازی های متفاوتی نیز مطرح است که ادبیات کودکان را در میان بخش های رنگارنگ ادبیات پر رنگ تر می کند.

وی با اشاره به اینکه هریک از بخش های ادبیات کودک از منظر صاحب نظران و کارشناسان مورد کنکاش قرار می گیرد، گفت: تلاش کنشگران ادبیات کودک برای آموزش این ادبیات است.

در هریک از ساختارهای ادبیات کودک، قصه های پری وار مطرح است

شفیعی، اشاره کرد: در هریک از ساختارهای ادبیات کودک، قصه های پری وار مطرح بوده است که پس از مدتی بحث و جدل در کنار هم به رشد این ادبیات کمک کرده است. از این رو، در این روند بود که جشنواره ادبیات شیراز طراحی شد، چراکه در چکاد فرهنگ و ادب فارس جای آن در استان حس می شد.

معاون فرهنگی ارشاد فارس، ابراز کرد: این جشنواره با چند رویکرد و رده سنی متفاوت طراحی شد تا همراه با نویسندگان و پدیدآورندگان استان های همجوار، هم استانی های ادبیات دوست را در این جشنواره گردهم آورد.

دبیر علمی نخستین جشنواره ادبیات کودک شیراز هم در این آیین که با استقبال خانواده ها و کودکان برگزار شد درباره روند اجرایی این جشنواره، گفت: جای بسی خرسندی است که این جمع به احترام کودکان تشکیل شده است و هنوز کسانی هستند که به روان کودک بیش از جسم آن اهمیت می دهند و آنرا مورد احترام قرار می دهند.

الهام مزارعی، با ستودن اقدام ارشاد در برگزاری این جشنواره، ابراز کرد: با توجه به اینکه روند اجرایی جشنواره ادبیات کودک شیراز از ۱۵ دیماه شکل گرفت در ادامه با بهره گیری از آرا صاحبنظران و کارشناسان حوزه ادبیات کودک مراحل بعدی انجام شد.

جشنواره ادبیات کودک شیراز ۱۰ برگزیده داشت

این نویسنده آثار کودک و نوجوان با اشاره به اینکه از ۱۵ فروردین داوری نهایی جشنواره ادبیات کودک شیراز آغاز شد، بیان کرد: داوری این بخش توسط نوید سید علی اکبر از تهران، احمد اکبرپور و مرضیه جوکار انجام گرفت که در نهایت از میان آثار شرکت کننده،۳۰ نفر به مرحله نهایی داوری راه یافتند که ۱۰ نفر برگزیده شدند.

وی ترکیب جغرافیایی شرکت کنندگان این جشنواره را مورد اشاره قرار داد و افزود: از استان فارس ۷۴ نویسنده، اصفهان ۳۳ نویسنده، کهکیلویه و بویراحمد ۲ نویسنده، کرمان ۸ نویسنده؛ یزد ۹ نویسنده و بوشهر ۸ نویسنده شرکت یافتند که از استان هرمزگان متاسفانه نویسنده ای حضور نیافت.

ناصر امامی، نویسنده پیشکسوت شیرازی نیز در این جشنواره با یادکردی از نویسندگان حوزه ادبیات تاریخی ایران در این آیین سخنرانی کرد و گفت: گاهی استعدادهای شگفت انگیزی در میان نونهالان پیدا می شود و شیرازی ها بی جهت به اینها نورچشمی نگفته اند. چراکه چشم به عنوان سلطان بدن است نور چشم خیلی والاست.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره باز هم مزیتی برای شیراز است.

در این آیین، نخستین ارکستر زیر ۱۰ سال کشور متکشل از ۲۰ نوازنده خردسال از سوی آموزشگاه موسیقی آرشه به سرپرستی حسام هوشیار به هنرنمایی پرداخت.