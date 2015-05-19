وحدت دو فراکسیون مجلس استراتژی اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه فراکسیون اصولگرایان گفت: در ابتدای این جلسه تحولات منطقه، سوریه، یمن و عراق مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: موضوع مهم دیگری که در جلسه فراکسیون اصولگرایان مورد بررسی قرار گفت انتخابات هیئت رئیسه مجلس بود.

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: استراتژی فراکسیون اصولگرایان وحدت میان دو فراکسیون اصولگرایان مجلس در انتخابات هیئت رئیسه است.

جوکار ادمه داد: اگر این وحدت حاصل نشود تصمیمات دیگری برای هیئت رئیسه مجلس خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت: وحدت در گزینه های فعلی ریاست نایب رئیسی مجلس یکی از گزینه های وحدت میان اصولگرایان است.

عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: در آستانه انتخابات مجلس، وحدت میان فراکسیون‌های اصولگرایان مجلس در انتخابات های هیئت رئیسه می تواند مدل و نشانی از وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده باشد.