وحدت دو فراکسیون مجلس استراتژی اصولگرایان در انتخابات هیئت رئیسه

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه فراکسیون اصولگرایان گفت: در ابتدای این جلسه تحولات منطقه، سوریه، یمن و عراق مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: موضوع مهم دیگری که در جلسه فراکسیون اصولگرایان مورد بررسی قرار گفت انتخابات هیئت رئیسه مجلس بود.
عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: استراتژی فراکسیون اصولگرایان وحدت میان دو فراکسیون اصولگرایان مجلس در انتخابات هیئت رئیسه است.
جوکار ادمه داد: اگر این وحدت حاصل نشود تصمیمات دیگری برای هیئت رئیسه مجلس خواهیم گرفت.
وی اظهار داشت: وحدت در گزینه های فعلی ریاست نایب رئیسی مجلس یکی از گزینه های وحدت میان اصولگرایان است.
عضو فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: در آستانه انتخابات مجلس، وحدت میان فراکسیونهای اصولگرایان مجلس در انتخابات های هیئت رئیسه می تواند مدل و نشانی از وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده باشد.
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