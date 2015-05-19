حمایت از پژوهش در مورد «زوال بلوط» / دولت «غول چراغ جادو» نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر دوشنبه در نشست با اساتید دانشگاه های استان که در دفتر استاندار لرستان برگزار شد دامنه فعالیت معاونت بنیاد علمی نخبگان را خیلی وسیع دانست و اظهار داشت: هر چقدر نخبگان استان لرستان خود را به این معاونت نزدیک تر کنند از امکانات آن بیبشتر بهره خواهند برد.

دولت «غول چراغ جادویی» که همه انتظار حل مشکلات را از او دارند

وی از دولت با تعبیر «غول چراغ جادو» که همه انتظار دارند حلال مشکلات کشور در بخش های مختلف باشد یاد کرد و بیان داشت: عدم مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی و سهیم نشدن آن ها در حوزه های مختلف باعث می شود این موضوع به صورت یک فرهنگ در بیاید که دولت بایستی همه مشکلات آن ها را حل کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال یکی از موضوعاتی است که مردم همواره انتظار دارند دولت به تنهایی برای تحقق آن گام بردارد اضافه کرد: در استان لرستان اشتغال دولتی زیاد بوده و همه مردم منظور از اشتغال را اشتغال دولتی می دانند بطوریکه اشتغال دولتی هیچ جایگاهی در بحث اشتغال ندارد.

ستاری با بیان اینکه ما در معاونت علمی و فناوری از سیستم دولتی هیچ حمایتی نمی توانیم بکنیم عنوان کرد: بحث تحقیق و پژوهش در زمینه علل زوال بلوط که از مطالبات استان است قطعا برای ما مهم خواهد بود و حمایت خود را در این خصوص اعلام می کنیم.

وی خطاب به مسئولین استان گفت: هر چقدر تکنولوژی های خود را به بخش خصوصی واگذار کنید ما حاضر هستیم برای ساخت پژوهشکده های مختلف در استان کمک کنیم.

انتقاد از تعداد کم شرکتهای دانش بنیان لرستان

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور با اشاره به اینکه عملکرد جهاد دانشگاهی لرستان به عنوان عاملیت تائید صلاحیت شرکت های دانش بنیان در استان اصلا مناسب نیست بیان داشت: از ۲۴ شرکت وابسته به جهاد دانشگاهی لرستان تنها چند شرکت آن به شرکت دانش بنیان تبدیل شده است.

ستاری با بیان اینکه در استان لرستان با توجه به ظرفیت جمعیتی آن و پتانسیل های خوب حداقل بایستی ۷۰۰ شرکت دانش بنیان وجود داشته باشد اظهار داشت: تنها ۲۷ شرکت دانش بنیان لرستان در سامانه ما ثبت نام کرده اند و بقیه تنها نام کاربری دریافت کرده اند.

وی افزود: از این ۲۷ شرکت دانش بنیانی که در سامانه ثبت نام کرده اند تنها شش شرکت محل ارزیابی بوده و اصلا نمی توان روی این اعداد با توجه به پتانسیل غنی لرستان حساب باز کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پایه اقتصاد دانش بنیان را مزایای ذاتی هر استان دانست و تصریح کرد: صندوق نورآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری پول دارترین مجموعه ای است که در کشور می تواند به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت کند.

ستاری افزود: برای فعال تر شدن صندوق نوآوری و شکوفایی ایده های خوبی داریم تا بتوانیم با همدلی و همزبانی اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق داده و برای جوانان کشور اشتغال ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر تغییر در سیستم روش های تدریس در دانشگاه های کشور تصریح کرد: نوع پژوهش ها و دیدگاه های ذهنی در این رابطه بایستی تغییر پیدا کند و از اقتصادی که پایه آن نفت خام و بچه پول داری است بایستی خارج شویم چرا که از یک بچه پول دار نمی توان فردی کارآفرین ساخت.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور یادآور شد: پایه اقتصاد کشور ما نفت خام فروشی است لذا اقتصادی که بر پایه خام خوری شکل گیرد کشور را خراب کرده و مردم را به سمتی می برد که همه دنبال اشتغال دولتی هستند.

ستاری با اشاره به اینکه ما اقتصاد دانش بنیان را برای شرکت های کوچک تعریف نکرده ایم بیان داشت: اولویت ما در این زمینه ایجاد شرکت های بزرگ دانش بنیان بوده چرا که تا شرکت های بزرگ ما مشتری شرکت های کوچک نشوند بازار رونق نمی گیرد.

وی با یادآوری وجود کارخانجات نساجی و گیاهان داوریی در لرستان وجود آن ها را امیدی برای رشد اقتصادی در استان دانست و گفت: در صورتی می توانیم نخبگان کشور را نگه داریم که بتوانیم اقتصاد دانش بنیان را در کشور حاکم کنیم در غیر اینصورت نخبگان از کشور خارج خواهند شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور یکی از پایه های اقتصاد دانش بنیان را بحث علوم انسانی دانست و اظهار داشت: حوزه علوم انسانی ما برای تولید محصولاتی که بتواند با هویت دینی و اسلامی ما تطابق داشته باشد چه کاری کرده است؟

ضرورت تجاری سازی علوم انسانی در کشور

ستاری ادامه داد: حوزه علوم انسانی پایه بسیاری از کارها بوده و در بخش های اقتصادی، صنایع دستی، مد و لباس، انیمیشن، سینما، تکنولوژی های جدید تولید و ... تاثیرگذار است ولی ما با دید غلطی به موضوع نگاه می کنیم و روی تجاری سازی علوم انسانی کار نکرده ایم.

وی بر ضروت تجاری سازی در حوزه علوم انسانی کشور تاکید کرد و گفت: باید روی تجاری سازی علوم انسانی کار کنیم و معاونت علمی و فناوری کشور این آمادگی را دارد که از ایده های مرتبط با این حوزه حمایت کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور تصریح کرد: با ترزیق پول های دولتی در حوزه علوم انسانی، فرهنگی منتقل نمی شود و این بخش خصوصی است که می تواند با ورود در این عرصه منشاء ایجاد تحولات شود.

ستاری گفت: پژوهشکده های دولتی استان لرستان هر تکنولوژی برای فروش داشته باشند آن ها را خریداری خواهیم کرد و آمادگی داریم برای آن ها بازاریابی کنیم.

وی با یادآوری اینکه پژوهش بخشی از زندگی مردم بوده و می تواند درآمد زا باشد اضافه کرد: بخش خصوصی استان باید به این نتیجه برسد که برای تحویل گرفتن تکنولوژی و سرمایه گذاری در این زمینه پشت در دانشگاه های استان صف بکشد.

برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان هیچ محدودیتی نداریم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه معاونت علمی بزرگترین سازمانی بود که سال گذشته در بخش مرزهای علم و دانش سرمایه گذاری کرده است اظهار داشت: البته محدودیت هایی در بودجه این حوزه وجود دارد ولی در حوزه وام و تسهیلات هیچ محدودیتی وجود ندارد.

ستاری یادآور شد: برخی از روسای ستاد معاونت علمی و فناوری برای ارتباطات بیشتر با لرستان به این استان سفر خواهند کرد و استفاده شرکت های دانش بنیان از تسهیلات صندوق نوآوری را پی گیری خواهند کرد.

وی فرآیند تجاری سازی را کار بسیار پیچیده ای دانست و گفت: ما قصد نداریم که از یک فرد مخترع بدهکار بانکی درست کنیم و برای ورود این افراد به عرصه تجاری سازی بایستی ابتدا در جشنواره های استانی شرکت کرده در صورت موفقیت می توانند در فرآیند تجاری سازی معاونت علمی و فناوری و بنیاد نخبگان حضور داشته باشند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور ابراز امیدواری کرد تعداد شرکت های دانش بنیان لرستان رو به افزایش رود و افزود: اگر جهت گیری استان به سمت حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف باشد ما از آن ها حمایت خواهیم کرد.

بنا براین گزارش در پایان این مراسم از زحمات کیانا شاه زمانی رئیس قبلی بنیاد نخبگان استان لرستان تقدیر شد و حمزه امیری به عنوان رئیس جدید بنیاد نخبگان استان لرستان معرفی شد.