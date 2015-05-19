ایثارگری های رزمندگان دفاع مقدس منصفانه داوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت سوم خرداد تصریح کرد: تاریخ تمامی رشادت ها و دلاوری های رزمندگان را ثبت کرده است و چه بسا کسانی بسیج را قبول داشته یا نداشته باشند اما همه چیز در تاریخ ثبت شده است.

وی با تاکید به اینکه این رشادت ها به گوش آزادگان جهان رسیده و قابل انکار نیست، افزود: نمونه آن را باید در مقاومت دلاوران در آزاد سازی خرمشهر یاد کرد که مردم زیر آتش سپاه دشمن بودند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه سوم خرداد روز اختصاصی برای سپاه یا بسیج نیست، افزود: این روز روز ایثار و پایداری است که همگان در آن سهم داشتند و متعلق به تمام قوا است.

بابازاده تاکید دارد که تمام قوا موظف اند از این روز به عنوان یوم الله یاد کرده و در تبیین رشادت های رزمندگان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه برخی نکات ضعف مطرح شده در خصوص بسیجیان منصفانه نیست، اضافه کرد: اینکه هزاران نیرو به جبهه بروند و در مقابل توطئه صدام که گفته بود یک هفته بعد در تهران خواهم بود، ایستادگی کنند سزاوار ستایش است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان تصریح کرد: در زمان دفاع مقدس عملیاتی انجام شده که به تعبیر فرماندهان جنگی مصداق شجاعت و دلاوری است و به عنوان مثال عبور از اروند رود بعد از ۴۵ روز آموزش غواصی هنوز بسیاری را متحیر ساخته است.

بابازاده تاکید دارد که تمام رویدادهای جنگ مستند بوده و در تاریخ درج شده است و بعد از ۳۱ شهرویر ۵۹ قوی ترین سپاه دشمن با هدف تصرف جلگه خوزستان به این منطقه حمله برد.

وی با اذعان به طمع دشمنان در دسترسی به آب های خلیج فارس و برخورداری از چاه های نفت و گاز ادامه داد: در این میان خرمشهر شرایط استثنایی جفرافیایی داشت و حملات گسترده دریایی، زمینی و هوایی به این شهر که تا دیروز مردم زندگی عادی داشتند انجام شد.

این مسئول با یادآوری تعرض به هزار و ۱۲۰ کیلومتر از مرز کشور در دفاع مقدس، مقابله برای آزاد سازی خرمشهر را قابل توجه دانست و افزود: یک سال بحران های روشنفکری غربی که توسط برخی مسئولان به وجود آمده بود دفاع را به تاخیر انداخت.

به گفته بابازاده در نهایت با عزل بنی صدر عملیات پشت سر هم انجام شد و با ایمان قلبی رزمندگان در ۲۵ روز خرمشهر آزاد شد.